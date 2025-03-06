ميدو: جمهور الزمالك يشعر بالظلم بسبب إبعاد النادي عن المنافسة

أكد أحمد حسام ميدو، أنه تم ٔإبعاد نادي الزمالك عن المنافسة، وتم تسريب مقطع صوتي للإعلام من غرفة الفار.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة من خلال الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم.

وواصل:" أتمنى اللي حصل يكون صدفة، لكن للأسف عندي شكوك كبيرة".

وتابع: "الزمالك بيدعم هاني أبوريدة واتحاد الكرة وإحنا عايزين العدالة فقط".

وأشار: "الزمالك في ضهر الدولة ولكن لازم يتم احترام الزمالك ومطالبنا أن يحصل الزمالك على حقه ولازم يتم تصحيح الأخطاء التحكيمية في أسرع وقت ممكن.

وواصل: “جمهور الزمالك حاسس بالظلم والقهر بسبب أخطاء التحكيم”.

وتابع: "لما يحصل تسريب لجزء من حديث الفار في ماتش الزمالك ويتم تسريبه للإعلام ونفس اليوم المنافس يطلع بيان ضد الحكام وبعدها الزمالك يتم ظلمه في ٥ مباريات، هل ده طبيعي وفين حق الزمالك ؟ أول مرة في التاريخ يتم اقتصاص جزء من المقطع وتسريبه للإعلام.

وأضاف: "الإعلامي اللي سرب مقطع الفار غير مهني وغير محياد والنيابة أدانت الإعلامي وفريق عمله بسبب اقتطاع جزء من لمحادثه الفار والسؤال هنا ليه اتحاد الكرة لم يدافع عن حقه وازاي مفيش تحقيق داخلي لاتحاد اللكرة عن تسويق الفار.

وأضاف: "الزمالك جزء كبير من تاريخ الرياضة المصرية، والنادي بإخلاص جماهيره وأبناء القلعة البيضاء، يعد أحد الركائز الأساسية في تاريخ الرياضة المصرية، وقدم للمنتخبات الوطنية على مر التاريخ أهم وأبرز لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الألعاب".

وتابع ميدو:" نادي الزمالك أصبح أكثر المتضررين من أخطاء التحكيم، وكان من الطبيعي أن يكون فريق الزمالك حاليًا على قمة الدوري لولا الأخطاء التحكيمية التي ششهدتها مباريات الفريق".

وواصل:" جمهور الزمالك هو الأكثر حضور ما بين الجماهير في مدرجات مصر".

وأضاف ميدو:" لماذا تم اسناد مباراة الزمالك وزد للحكم محمد الصباحي الذي كان بعيدًا عن التحكيم لمدة سنة، والصباحي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة في مباراة زد، وحكم تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمتابعة اللعبة، والجمهور أصبح على يقين بأن الزمالك سيتعرض للظلم في المباريات".

وتابع عضو لجنة التخطيط:" هذه أول مرة أرى فيها كم الظلم الذي يتعرض له الزمالك في موسم واحد، ولن نقف مكتوفي الأيدي والنادي يتعرض للظلم، ونعمل تحت مظلة منظومة وطنية".

وواصل:" جمهور الزمالك يشعر بالظلم والقهر في الموسم الحالي، ونتمنى أن تتلاشى أخطاء التحكيم ولا نهدد ولا نحذر ولكن نناشد اتحاد الكرة بأهمية تصحيح الأخطاء التحكيمية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ميدو:" حق نادي الزمالك لا يمكن أن نسامح فيه لأنه ملك جماهيرنا التي تشعر بالظلم بسبب الأداء التحكيمي".

وتابع عضو لجنة التخطيط قائلًا: "لماذا لم يدافع اتحاد الكرة عن حقوقه لإظهار الحقائق للجماهير في واقعة تسريت محادثات حكم تقنية الفيديو، وهل هناك من تقاضى أجرًا بسبب تسريب المحادثات الصوتية ولماذا لم يحدث تحقيق داخلي في اتحاد الكرة لمعرفة من المتسبب في خروج التسريب، ومجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة يجب أن تكون لديه الشفافية لإظهار الحقائق للجماهير".

وأضاف: "تم إبعاد الزمالك عن المنافسة في الموسم الحالي، والفريق تعرض لظلم واضح في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأولى بالدوري بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق المنافس، وندعم منظومة كرة القدم في مصر وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بالمواقف، ونطالب بتحقيق العدالة ولا نطالب بأكثر من حقوقنا

واختتم ميدو قائلًا:" أتذكر مقولة الكابتن الجوهري أعطوا الزمالك العدالة واتركوا الجميع للمنافسة على المركز الثاني".

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

هشام نصر: مؤتمر الزمالك لتقويم الكرة المصرية وخسرنا 6 نقاط بسبب التحكيم

وقال هشام نصر:" المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

وأضاف قائلًا:" الزمالك أصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، والنادي يقبل الأخطاء، ولكن هناك فارق بين الأخطاء وبين التعمد، وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل هشام نصر:" الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادل لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية، والزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

ويعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وتواجد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، على رأس المؤتمر الصحفي المقام الان داخل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

الزمالك يستعين بخبير أجنبي لتحليل أخطاء حكام الدوري ضده ويعرضها للجمهور

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: إن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم لتوضيح الحقائق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات.

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

وواصل أحمد سالم: ما تعرض له الزمالك في التحكيم لم يتعرض له أي نادي وتلاعب في تسريبات الفار، وهناك ضربات جزاء لم تحتسب للزمالك.



الزماك يستعد لمواجهة مودرت سبورت في كأس مصر

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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