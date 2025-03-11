الثلاثاء 11 مارس 2025
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ضبط 865 لترًا من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية بدمياط

الدكتور محمد بدران
الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط

تمكنت فرق التفتيش من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة ميدانية وذلك  في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. 


ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور  محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتور  عطيه منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية. 
 

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 لترًا من مياه منتهية الصلاحية، و375 قطعة من منتجات حلوى الاطفال المغلفة بالإضافة إلى 250 لترًا من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

 

وقد تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار حملات التفتيش لضمان سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين.

 

استمرار الرقابة لضمان سلامة المستهلكين

 

وأكدت مديرية الصحة بدمياط على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير الجودة والصحة العامة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.

 

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