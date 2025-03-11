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رياضة

صلاح ضد ديمبلي، التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وباريس سان جيرمان

التشكيل المتوقع لقمة
التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وباريس سان جيرمان

يلتقي ليفربول نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:


تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرخ، ماك أليستر، إليوت.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، نونيز

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبلي، باركولا.

 

وحقق ليفربول فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التى أقيمت فى ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضى، بهدف دون رد، أحرزه هارفى إليوت فى الدقيقة 87 من زمن المباراة. 

 

 

ويسعي ليفربول لحجز تذكرة العبور لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا  سواء بتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل بأى نتيجة أمام باريس سان جيرمان من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال. 

 

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكى، المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الثمانية أو تحقيق الفوز بهدف واللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

 

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

 

 

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