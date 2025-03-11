التشكيل المتوقع لمباراة ليفركوزن وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليفركوزن

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، اوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو دافيز.

خط الوسط: كيمتش، جورتيزكا، موسيالا.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، أوليسيه.





تشكيل باير ليفركوزن المتوقع ضد بايرن ميونخ



حراسة المرمى: كوفار.

خط الدفاع: هيرموسو، جوناثان تاه، بييرو هينكابي، اليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: جيرمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، عدلي.

خط الهجوم: مويكيلي، فلوريان فيرتز، بلاسيوس.



ونجح العملاق البافاري في حسم مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا، الأسبوع الماضي، بثلاثية نظيفة.

وكان فريق بايرن ميونخ خسر من بوخوم في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في بطولة الدوري الألماني، كما تلقي باير ليفركوزن الخسارة من فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

تقام مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ



تذاع مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4 .



بايرن ميونخ نجح في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال في آخر 14 مواجهة خاضها في البطولة ونجح خلالها في الفوز بمباراة الذهاب، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للبافاري.

كما لم يسبق أن ودع البايرن دوري الأبطال بعد الفوز ذهابًا بفارق 3 أهداف، وحدث ذلك في 27 مناسبة سابقة.

وبإمكان البايرن التأهل لربع النهائي دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث للمرة 35 في تاريخه، ولم يصل إلى هذا الدور ناد أكثر منه سوى ريال مدريد بواقع 39 مرة.

وعلي صعيد متصل أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة مباراة باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ، للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويملك فينسيتش خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، حيث شارك في يورو 2020 و2024 ومونديال 2022.

كما أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 الذي فاز به آينتراخت فرانكفورت على حساب رينجرز بركلات الترجيح، إضافة إلى إدارة نهائي دوري الأبطال العام الماضي الذي حسمه ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-0).

وسبق أن أدار فينسيتش 3 مباريات لباير ليفركوزن لم يخسر خلالها الفريق الألماني، محققًا الانتصار مرتين والتعادل مرة واحدة.

كما أدار 3 مباريات للبايرن لكن البافاري لا يحمل الكثير من الذكريات الرائعة معه، حيث خسر في شهر أكتوبر الماضي أمام برشلونة بنتيجة (4-1)، وفشل في الفوز على فياريال في أبريل من عام 2022 بالتعادل (1-1)، وفاز بثلاثية نظيفة على لاتسيو في مارس 2024.

وبدوره لا يحمل ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ هو الآخر ذكريات جيدة مع فينسيتش، حيث أدار السلوفيني مباراة ودية بين ألمانيا والنمسا في نوفمبر 2023 وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

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