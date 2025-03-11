موعد مباراة ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كلاسيكو ألماني.



ونجح العملاق البافاري في حسم مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا، الأسبوع الماضي، بثلاثية نظيفة.

وكان فريق بايرن ميونخ خسر من بوخوم في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في بطولة الدوري الألماني، كما تلقي باير ليفركوزن الخسارة من فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

تقام مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ



تذاع مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4 .



بايرن ميونخ نجح في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال في آخر 14 مواجهة خاضها في البطولة ونجح خلالها في الفوز بمباراة الذهاب، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للبافاري.

كما لم يسبق أن ودع البايرن دوري الأبطال بعد الفوز ذهابًا بفارق 3 أهداف، وحدث ذلك في 27 مناسبة سابقة.

وبإمكان البايرن التأهل لربع النهائي دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث للمرة 35 في تاريخه، ولم يصل إلى هذا الدور ناد أكثر منه سوى ريال مدريد بواقع 39 مرة.

أرقام هاري كين

وعلي صعيد متصل سجل هاري كين 9 أهداف في 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد بالبطولة الأوروبية، وإذا سجل هدفًا آخر فسيصبح أول إنجليزي يسجل 10 أهداف في دوري الأبطال في موسم واحد.

كما ساهم مايكل أوليسيه في تسجيل 7 أهداف (سجل 5 أهداف وصنع هدفين) في 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم.

ولا يوجد لاعب ساهم في عدد أكبر من الأهداف رفقة البايرن في موسم واحد من دوري الأبطال تحت عمر 23 عامًا، سوى توماس مولر بالمساهمة في تسجيل 10 أهداف (سجل 8- صنع 2) في موسم (2012- 2013).

حارس بايرن ميونخ

كما أصبح جوناس أوربيج بعمر 21 عامًا و109 أيام، ثاني أصغر حارس للبايرن يشارك في دوري الأبطال بمشاركته في لقاء الذهاب خلف ستيفان فيسيلس بعمر 20 عامًا و205 أيام عام 1999.

واعتمد البايرن على 4 حراس مرمى في نسخة واحدة من دوري الأبطال للمرة في تاريخه، بمشاركة كل من أوربيج ومانويل نوير وسفين أولريتش ودانيل بيرتز.

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