الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفركوزن
موعد مباراة ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،  يستضيف باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كلاسيكو ألماني.


ونجح العملاق البافاري في حسم مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا، الأسبوع الماضي، بثلاثية نظيفة.

 

وكان فريق بايرن ميونخ خسر من بوخوم في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في بطولة الدوري الألماني، كما تلقي باير ليفركوزن الخسارة من فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

 

تقام مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
 

القناة الناقلة لمباراة  باير ليفركوزن وبايرن ميونخ


تذاع مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا  عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4    .
 

 

بايرن ميونخ نجح في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال في آخر 14 مواجهة خاضها  في البطولة ونجح خلالها في الفوز بمباراة الذهاب، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للبافاري.

كما لم يسبق أن ودع البايرن دوري الأبطال بعد الفوز ذهابًا بفارق 3 أهداف، وحدث ذلك في 27 مناسبة سابقة.

وبإمكان البايرن التأهل لربع النهائي دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث للمرة 35 في تاريخه، ولم يصل إلى هذا الدور ناد أكثر منه سوى ريال مدريد بواقع 39 مرة.

أرقام هاري كين

وعلي صعيد متصل سجل هاري كين 9 أهداف في 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد بالبطولة الأوروبية، وإذا سجل هدفًا آخر فسيصبح أول إنجليزي يسجل 10 أهداف في دوري الأبطال في موسم واحد.

كما ساهم مايكل أوليسيه في تسجيل 7 أهداف (سجل 5 أهداف وصنع هدفين) في 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم.

ولا يوجد لاعب ساهم في عدد أكبر من الأهداف رفقة البايرن في موسم واحد من دوري الأبطال تحت عمر 23 عامًا، سوى توماس مولر بالمساهمة في تسجيل 10 أهداف (سجل 8- صنع 2) في موسم (2012- 2013).

حارس بايرن ميونخ

كما أصبح جوناس أوربيج بعمر 21 عامًا و109 أيام، ثاني أصغر حارس للبايرن يشارك في دوري الأبطال بمشاركته في لقاء الذهاب خلف ستيفان فيسيلس بعمر 20 عامًا و205 أيام عام 1999.

واعتمد البايرن على 4 حراس مرمى في نسخة واحدة من دوري الأبطال للمرة في تاريخه، بمشاركة كل من أوربيج ومانويل نوير وسفين أولريتش ودانيل بيرتز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باير ليفركوزن بايرن ميونخ باير ليفركوزن و بايرن ميونخ باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ مباراة باير ليفركوزن و بايرن ميونخ مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ مباراة باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ لضم نجم بايرن ليفركوزن

بايرن ميونخ يخسر في ملعبه أمام بوخوم 3-2 في الدوري الألماني

باير ليفركوزن يخسر أمام بريمن بثنائية في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

بعد قليل، وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

منوعات

المزيد

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

تفسير رؤية البسبوسة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

المزيد
الجريدة الرسمية