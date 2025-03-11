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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، مساء اليوم الثلاثاء نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "مونتجويك". 

ويدخل برشلونة مباراة الليلة بعد فاجعة وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينيارو، بشكل مفاجئ قبل مباراة السبت الماضي ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، مما تسبب في تأجيل اللقاء.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا


تذاع مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.


وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على بنفيكا، في مباراة الذهاب على ملعب "النور" بهدف دون رد، رغم أنه كان يلعب منقوصا منذ الشوط الأول نتيجة طرد باو كوبارسي.


ويلتقي المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة الشهر الماضي.

 

وحصل نادي برشلونة على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، للوقوف دقيقة، حدادا على وفاة طبيب الفريق، كارليس مينيارو جارسيا، قبل انطلاق مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة ردا إيجابيا من "يويفا"، نظرا لأن مينيارو كان عضوا في الطاقم الطبي للفريق الأول، ووفاته تركت أثرا كبيرا داخل النادي.

 

 

 

وأشارت في تقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر تفهما لهذه المواقف مؤخرا، إذ وافق أيضا على دقيقة صمت، قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، في دوري الأبطال، حدادا على خافيير دورادو، لاعب الميرينجي السابق، الذي توفي بعد صراع مع سرطان الدم.

 

وتعامل برشلونة مع وفاة طبيبه بطريقة مثالية، حيث حرص على إبلاغ عائلته أولا، دون تسريبات إعلامية، كما قرر تأجيل مواجهة أوساسونا احتراما لتأثير الحادثة على الفريق.

وقدم النادي تكريما مستحقا للطبيب الراحل، سواء عبر منصاته الإعلامية أو من خلال الوقوف دقيقة صمت، في مختلف الفئات والفرق التابعة للنادي، تكريما لمسيرته التي امتدت لسبع سنوات، وترك خلالها بصمة واضحة في أروقة النادي الكتالوني.

 

 


 

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