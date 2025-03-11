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رياضة

مودرن سبورت يستضيف سموحة في صراع الهروب من الهبوط بالدوري المصري

مودرن سبورت
مودرن سبورت

الدوري المصري، يحل  فريق سموحة ضيفًا على مودرن سبورت، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري. 


ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

 

ويتواجد سموحة ومودرن سبورت ضمن مجموعة الهروب من الهبوط والتي تضم كلا من: زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

 

 

ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على البقاء بالدوري، برصيد 9 نقاط فقط، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 9 أهداف وتلقت شباكهم 24.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين، وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 22.

 

حكام مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

ترتيب الدوري المصري قبل المرحلة الثانية

 
1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

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