الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على الجونة في مجموعة الهبوط بالدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة بقيادة علاء عبد العال في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء نظيره الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، في منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز بستاد خالد بشارة.

وتعادل الجونة في آخر ظهور بالدورى سلبيا أمام فاركو، مقابل خسارة الاتحاد أمام سموحة بهدف دون رد في ديربى سكندرى.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ويتواجد الاتحاد السكندري والجونة ضمن مجموعة الهروب من الهبوط والتي تضم كلا من زد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

وتضم قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة كلًا من: صبحى سليمان ومحمد المنشاوى ومصطفى ابراهيم ومحمد المغربى واحمد الشيمى وفادى فريد وعبد الله بكري ومؤمن شريف وسمير فكري وكريم الديب ومحمد فارس وعمر الوحش وعبدالغنى محمد واسلام سمير ومورو ساليفو وايمانويل أبيه واسلام مرزوق وشكري نجيب ويوسف أسامة وعبد الله ديباتيه وروانداوود وفانديرك.

حكام مباراة الجونة والاتحاد السكندري

ترتيب الدوري المصري قبل المرحلة الثانية



1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

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