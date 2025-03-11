إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد (صور)

شنت إدارة حماية الأراضي ببورسعيد برئاسة المهندس مسعد أبو شحاته مدير إدارة حماية الأراضي ببورسعيد، حملة لاإزالة بعض المزارع السمكية المخالفة بجنوب المحافظة، وذلك بحضور ناجح خليف مدير حماية الأراضي بالمراقبة العامة قطاع الإستصلاح، وبالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لتوفير المعدات اللازمه لتنفيذ الإزالات، وبوجود قوات الأمن ببورسعيد، ومشاركة حي جنوب.

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد

و تم إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة ولتعديها علي حرم الطريق بمساحة ٢٦ فدان و٦ قيراط، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين والزامهم بإعادة الشيئ إلى أصله على نفقاتهم الخاصة، والعمل على عدم تكرار تلك المخالفات.

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

إنطلاق حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد

واكدت مديرية الزراعة ببورسعيد أن الحملة السالف ذكرها بدأت 8 فبراير الماضي وتهدف للتصدى لكل المعتدين على حرم الطريق والمخالفين لقوانين الدولة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتعليمات أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وبتكليف من المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد.

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

إزالة المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، فيتو

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