بحوث الصحراء يعزز جهود تطوير الزراعة في سيوة لمواجهة التحديات البيئية

قامت فرق بحثية من مركز بحوث الصحراء بتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء، وقامت الفرق البحثية التابعة للمركز تقوم بجولات ميدانية في شمال وجنوب سيناء لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين في التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.

وأوضح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن فريق الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات قام بزيارة جميع التجمعات الزراعية لتفقد المحاصيل الزراعية مثل القمح والفول والشعير والزيتون، كما قاموا بتنظيم لقاءات حقلية ميدانية لتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية السليمة للحفاظ على مواردهم الطبيعية ومتابعة الآفات والأمراض التي قد تؤثر على المحاصيل.

وأضاف أن الفريق يوجه المزارعين لاتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات للحفاظ على البيئة.

عزز بحوث الصحراء جهود تطوير الزراعة في سيوة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة حيث قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، بزيارة إلى محطة بحوث سيوة التابعة للمركز، حيث تابع تنفيذ التجارب البحثية والأنشطة العملية بها، كما راجع مستوى الخدمات والإرشادات المقدمة لأهالي واحة سيوة.

وخلال الزيارة وجه عزت بزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتطبيق نظم الزراعة المتطورة، إضافة إلى استخدام المخصبات المتخصصة لمواجهة الإجهاد الملحي، كما أكد على ضرورة تشجيع أهالي سيوة على التوسع في زراعة القمح، مع توفير خدمات طحن القمح لهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز.

كما حصل مركز التميز المصري لتحلية المياه (EDRC) على اعتماد دولي لجودة المختبرات بمركز بحوث الصحراء حيث أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن حصول مركز التميز المصري لتحلية المياه (EDRC) على الاعتماد الدولي لاختبار تحديد النظائر المستقرة 18O & 2H باستخدام جهاز Isotop الذي يعد من الأجهزة ذو الأهمية العلمية والاقتصادية الكبيرة، من قبل لجنة المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات ISo17025:2017.

ويتميز مركز تحلية المياه باعتباره واحدًا من أبرز مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه،وأضاف سيادته أنه تم تجديد الاعتماد الدولي لمعمل صيانة الأراضي التابع لشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز حيث تم اعتماده دوليا في ثمانية اختبارات جديدة باستخدام جهاز flame photometer لتصل عدد الاختبارات المعتمدة دوليا إلى 13 اختبارًا.

وناقش مركز بحوث الصحراء وشركة المقاولون العرب سبل التعاون في شتي المجالات حيث استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس هاني خليل مدير الإدارة الهندسية بالشركة، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، وخلال اللقاء، استعرض شوقي أنشطة المركز ودور محطاته البحثية في تنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. كما أشار إلى أن المركز يمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، حيث يعد مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع له من أبرز المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط.

انطلاق فعاليات مبادرة "أسأل واستشير" للعام الثاني على التوالي لخدمة مزارعي سيناء وتعزيز التنمية الزراعية افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء البرنامج التدريبي الخاص بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مشروعات التنمية الزراعية بسيناء، والذي ينظمه المركز من خلال شعبه المختلفة لدعم التجمعات الزراعية، وأوضح شوقي أن المركز يواصل تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات المزارعين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية تشمل موضوعات مثل الإنتاج النباتي، مكافحة الآفات، تجهيز الأراضي للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة.

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل السيد نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل لبحث تعزيز التعاون في مكافحة التصحر والتغيرات المناخية بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر، وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة الرئيسية للمرصد في المرحلة الحالية، ومنها افتتاح المقر الجديد للمرصد بحضور السفير المصري بتونس، والمشاركة في فعاليات COP28 في الإمارات الخاصة بالتغيرات المناخية وCOP16 بالرياض حول مكافحة التصحر.

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور سامي أبو رجب، المنسق التنفيذي للمرصد في مصر، إلى إنشاء مركز معلومات بمقر مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر من خلال مشروع GMES&Africa.

كما نظم بحوث الصحراء ورشة عمل حول نظم الزراعة المتكاملة لتعزيز الزراعة الصحراوية المستدامة

حيث افتتح الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "نظم الزراعة المتكاملة" بمقر المركز لمناقشة سبل تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية وتحقيق التكامل بين الأنظمة الإنتاجية المختلفة، تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود"، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، وبمشاركة كل من: مركز البحوث الزراعية والمركز القومي لبحوث المياه.

ونظم بحوث الصحراء دورة تدريبية لتأهيل الباحثين لدعم البحث العلمي في مجال اللغة الانجليزية من خلال برنامج "بناء القدرات وتأهيل كوادر فنية في مختلف مجالات مركز بحوث الصحراء" وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن الجامعات والمراكز البحثية تسعى لتحقيق التفوق والريادة من خلال العديد من الجهود، لكن يبقى معيار جودة البحث العلمي ومخرجاته واستشهاداته هو الأساس لتتويج هذه المساعي، وأضاف أن المركز يولي أهمية كبيرة لإثراء البحث العلمي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز كفاءة الباحثين ومواكبة التطورات العالمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

واستقبل بحوث الصحراء وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة

استقبل الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بتكليفات من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وفدًا رفيع المستوى من دولة زامبيا الشقيقة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة في زامبيا، وقام الوفد بزيارة ميدانية لمشروعات حصاد المياه في وادي القصابة بمطروح، حيث اطلعوا على تقنيات بناء السدود وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الأنظمة الزراعية المتبعة في الزراعة البستانية.

وقام بحوث الصحراء بدعم مزارعي وسط سيناء بـ 5 آلاف شتلة زيتون ضمن خطة التوسع الزراعي حيث تم توزيعها على مزارعي قرى وتجمعات مدينة نخل، بهدف تنمية أراضي وسط سيناء وزراعتها بأنواع مختلفة من شتلات الزيتون، ويتم تنفيذ عدة قوافل إرشادية لتدريب الأسر البدوية على زراعة الزيتون وتصنيع منتجاته، بالإضافة إلى تدريبهم على إنتاج الشتلات. ويهدف برنامج دعم المرأة المعيلة إلى إشراك جميع أفراد الأسرة في عملية الزراعة والتصنيع، مما يسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وقام مركز بحوث الصحراء بمتابعة الأنشطة البحثية في محطة توشكي لتعزيز الزراعة المستدامة

قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بزيارة ميدانية إلى محطة بحوث توشكي التابعة للمركز برفقة الدكتور وليد طلعت رئيس المحطة، تأتي الزيارة في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية بدأت الزيارة بتفقد سير الأعمال البحثية في المحطة، حيث قام نائب رئيس المركز بمتابعة التجارب الجارية في مزرعة النخيل على مساحة 60 فدانًا. مؤكدا على أهمية زيادة المساحات المزروعة بأنواع نخيل ملائمة للظروف المناخية المحلية، مع ضرورة استنباط أصناف جديدة من نخيل البلح، إضافة إلى الأنواع الثلاثة المسجلة بالفعل بالمحطة.

وواصل مركز بحوث الصحراء نشاطاته في شتي ربوع الصحاري المصرية

من خلال تنظيم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة الشلاتين

صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ هذه القافلة بمدينة الشلاتين وقرى ابرق والجاهلية والحميرة حيث قام الفريق بفحص القطعان الحيوانية وتم أخذ عينات مختلفة لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وتوضيح أهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية، وعلاج الحيوانات من أمراض الطفيليات الخارجية مثل القراد والجرب وخاصة الإبل المنتجة للألبان وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بشلاتين.

كما عقد بحوث الصحراء اجتماع مجلس الإدارة في دورته الخامسة والتسعين لمناقشة انجازات المركز خلال الفترة السابقة والخطة المستهدفة المستقبلية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز، وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن عام 2024 في مركز بحوث الصحراء نقلةً نوعيةً في مسيرة المركز، حيث حقّق إنجازاتٍ استثنائية في مختلف مجالات عمله، من البحوث التطبيقية إلى التنمية المستدامة، ومرورًا بالشراكات الاستراتيجية والتحول الرقمي، وخدمة صحراء مصر، والمساهمة في بناء مستقبلٍ مزدهرٍ للبلاد.

وواصل مركز بحوث الصحراء دعمه لكافة لتجمعات الزراعية استمرارا لتنفيذ تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الميدانية وتقديم كافة خدمات الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في مناطق التنمية الزراعية بسيناء، وبتوجيهات من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بشعب المركز المختلفة جولات ميدانية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وقد تم التركيز على متابعة كافة الزراعات القائمة بالموسم الشتوي الجاري حيث تفقد الفريق حقول وزراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون. والتأكد من تنفيذ كافة الممارسات الزراعية المثلي من برامج والري والمكافحة التي سبق إرشاد المزارعين لها من خلال الدورات النظرية بمبادرة "اسأل واستشير".

كما توزيع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء في إطار المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، شهد نائب محافظ شمال سيناء الاحتفالية التي نظمها مركز بحوث الصحراء لتوزيع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي مركز ومدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء، وتم خلال الزيارة تقديم عرضًا حول الأنشطة التي تقوم بها المحطة، بما في ذلك توفير الشتلات المتحملة للظروف البيئية وتقديم الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية.

مركز بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارعي الزيتون في جنوب سيناء"

ونظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية بعنوان "سبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء، وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات المعرفية لمزارعي الزيتون من خلال تناول مواضيع متعددة، تشمل النظم الغذائية المستدامة، والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لمحصول الزيتون ومنتجاته، ودور التعاونيات والجمعيات الأهلية في معالجة مشاكل الزيتون، وأهم الممارسات الزراعية الجيدة لمكافحة أمراض الزيتون في قرى رأس سدر.

كما واصل بحوث الصحراء جهوده في حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية بمنطقة توماس وعافية بتوشكى قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بالإشراف على دراسات حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة توماس وعافية على مساحة 75 الف فدان بمشروع توشكى.

وأطلق بحوث الصحراء قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة الطور بجنوب سيناء

خلال القافلة، تم متابعة الحالة الصحية لقطعان الأبقار والعجول والجاموس والأغنام والماعز في مناطق وادي الطور، وادي ميعر، وسهل القاع. وتم تشخيص بعض الحالات لأمراض تناسلية بتقنية السونار، كما تم علاج 120 حالة أمراض باطنة، 25 حالة أمراض تناسلية، 130 حالة إصابة بالطفيليات الدموية، 50 حالة طفيليات داخلية، 200 حالة هزال وضعف وفقدان شهية وسوء تغذية، بالإضافة إلى 55 حالة أمراض تنفسية. كما تم رش 750 حالة إصابة بالطفيليات الخارجية، وأخذ عينات دم ومسحات تنفسية وبراز لدراسة أسباب الأمراض الميكروبية والطفيلية، وتم أيضًا تقديم الإرشادات البيطرية للمربين حول كيفية الوقاية من الأمراض، مع التوصية بتطعيمهم ضد الأمراض الأساسية، وذلك في إطار التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بالطور بجنوب سيناء

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