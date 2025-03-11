الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع عسكرية جنوب سوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا، كانت "تشكل تهديدًا لإسرائيل"، وفق زعمه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة جنوب سوريا على رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية".

وأضاف: "تمت الإغارة أيضا على مقرات قيادة ومواقع عسكرية احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا".

‏وختم البيان بالإشارة إلى أن "وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع حيث تم استهداف هذه المواقع لإزالة تهديدات مستقبلية".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية، أفادت فجر يوم الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارات عدة مواقع عسكرية سابقة تابعة للجيش السوري.

وذكر موقع "صوت العاصمة" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وأفاد بأنه تم استهداف مقرات الفرقة العاشرة في سعسع بمحيط مدينة قطنا بريف دمشق بالتزامن مع تحليق دورانات لطيران الاستطلاع في المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 28 غارة جوية على الفوج 89 في بلدة جباب، واللواء 12، والفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا مساء الإثنين.

وفي المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو دمر مقرات عسكرية بنتها "هيئة تحرير الشام" في منطقة قطنا بريف دمشق.

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جنوب سوريا سوريا منطقة الكسوة دمشق درعا

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