بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بشأن اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع

بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بشأن اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بيانًا رسميًّا أكد دعمه للاتفاق الذي تم توقيعه بين قائد قوات سوريا الديمقراطية وبين الرئيس السوري لدمج الأول فى الحكومة السورية.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية في البيان: “في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وبروح المسؤولية الوطنية، تم التوقيع على اتفاق بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع، ليكون خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة، دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى دستور يعبر عن إرادة السوريين والسوريات، ويؤسس لجمهورية حديثة تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وتضحياته”.
وأضاف البيان: “إن هذا الاتفاق يعكس الحاجة الملحّة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية، حيث يكون لجميع السوريين، دون استثناء، الحق في تقرير مصيرهم عبر مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية”.
وتابع: “إنَّنا في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نبارك هذا الاتفاق كخطوة نحو الحلِّ السياسي، نؤكد أن نجاحه مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان”.
واختتم البيان: “سوريا لكل السوريين، دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تليق بتضحيات شعبها، وتأخذ مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم”.
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