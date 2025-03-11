الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بشأن اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع

اتفاق مظلوم عبدي
اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع، فيتو

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بيانًا رسميًّا أكد دعمه للاتفاق الذي تم توقيعه بين قائد قوات سوريا الديمقراطية وبين الرئيس السوري لدمج الأول فى الحكومة السورية.

وقال مجلس سوريا الديمقراطية في البيان: “في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وبروح المسؤولية الوطنية، تم التوقيع على اتفاق بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع، ليكون خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة، دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى دستور يعبر عن إرادة السوريين والسوريات، ويؤسس لجمهورية حديثة تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وتضحياته”.

وأضاف البيان: “إن هذا الاتفاق يعكس الحاجة الملحّة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية، حيث يكون لجميع السوريين، دون استثناء، الحق في تقرير مصيرهم عبر مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية”.

وتابع: “إنَّنا في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نبارك هذا الاتفاق كخطوة نحو الحلِّ السياسي، نؤكد أن نجاحه مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان”.

واختتم البيان: “سوريا لكل السوريين، دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تليق بتضحيات شعبها، وتأخذ مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم”.

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سوريا قوات سوريا الديمقراطية أحمد الشرع الشعب السورى

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