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خارج الحدود

زيلينسكي: محادثات جدة ستركز على الضمانات الأمنية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة في مدينة جدة ستكون بناءة.


وأشار إلى أن المحادثات مع أمريكا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة جدة الأمير محمد بن سلمان

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