وزير التجارة الأمريكي: ترامب يبحث اليوم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك

قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديلات في الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك، اليوم الأربعاء، إذ يدرس خفض المعدل على قطاعات مثل السيارات.

إعادة تقييم سياسة التعريفات الجمركية

وأضاف لوتنيك، أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب قرارا بشأن هذه المسألة اليوم، مجددا التأكيد على أنه سيتم إعادة تقييم سياسة التعريفات الجمركية للإدارة في الثاني من أبريل لتشمل مجموعات أكبر من الواردات ورسوما انتقامية، بحسب وكالة بلومبرج.

وتابع لوتنيك: "ستكون هناك تعريفات جمركية، لكن ما يدرسه ترامب هو أي القطاعات التي قد تمنح إعفاءات حتى نصل بالطبع إلى الثاني من أبريل، وأعتقد أنها ستكون في المنتصف".

خفض مستويات التعريفات الجمركية

وتدرس الإدارة الأمريكية، خفض مستويات التعريفات الجمركية على منتجات محددة متوافقة مع اللوائح بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "USMCA" التي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الأولى مع الدولتين الجارتين.

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