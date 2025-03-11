احتفالات في سورية بعد اتفاق دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة (صور)

عمّت الاحتفالات مدنًا ومحافظات في سوريا، ليلة الإثنين الثلاثاء، بعد توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وشهدت محافظات دير الزور والحسكة وطرطوس احتفالات بعد أن نزل مواطنون سوريون إلى الشوارع للاحتفال بالاتفاق، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأعلنت الرئاسة السورية، مساء أمس الإثنين، أنه تم توقيع اتفاق يقضي باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وأكدت الرئاسة السورية أن الاتفاق يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

احتفالات شعبية بتوقيع اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات السورية.

ونص الاتفاق على:

1 - ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2 - المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3 - وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4 - دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5 - ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6 - دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

7 - رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8 - اللجان التنفيذية تعمل وتسعى على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

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