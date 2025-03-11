وسائل إعلام سورية: طائرات الاحتلال تشن غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي

قالت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الإسرائيلي يحلق جنوبي دمشق مع سماع أصوات انفجارات.

وذكر موقع "صوت العاصمة" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وأفاد بأنه تم استهداف مقرات الفرقة العاشرة بمحيط مدينة قطنا بريف دمشق بالتزامن مع تحليق ودورانات لطيران الاستطلاع في المنطقة.

وأشار إلى أن سرب الطائرات الإسرائيلية لا يزال يحلق في سماء المنطقة الجنوبية لسوريا من ريف دمشق وصولا لأرياف درعا والقنيطرة ويشن غارات متفرقة على مواقع عسكرية.

وأضاف المصدر ذاته أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 28 غارة جوية على الفوج 89 في بلدة جباب، واللواء 12، والفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا مساء أمس الإثنين.

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