ترامب يعلق على اعتقال الطالب محمود خليل محرك مظاهرات غزة بجامعة كولومبيا

محمود خليل، علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين، إن اعتقال طالب الدراسات العليا فلسطيني محمود خليل فى جامعة كولومبيا.

تعليق ترامب على اعتقال الطالب محمود خليل

وقال ترامب فى سياق تعليقه على اعتقال الطالب محمود خليل، لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا بنيويورك وستتبعه اعتقالات أخرى.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا هو الأول من بين الكثير من الاعتقالات المقبلة، نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا، والجامعات الأخرى، بأنحاء البلاد ممن شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية، ومعادية لأميركا".

وتابع الرئيس الأمريكى زاعما: "لن تتسامح إدارتى مع ذلك، كثيرون منهم ليسوا طلابًا بل محرضين مأجورين، سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب، ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا، ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا".

سلطات الهجرة الفيدرالية تعتقل الطالب محمود خليل

وكانت سلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة، اعتقلت الطالب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

مظاهرات جامعة كولومبيا، فيتو

ونقلت الوكالة عن محاميته إيمي جرير، الأحد، قولها إن "الطالب محمود خليل كان متواجدًا داخل مسكنه التابع للجامعة بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن ليلة السبت، عندما دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك ICE المبنى، وألقوا القبض عليه".

وأضافت محامى محمود خليل، أنها "تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء ICE أثناء الاعتقال الذي قال إنهم يعملون بناءً على أوامر وزارة الخارجية الأمريكية، بـ إلغاء تأشيرة محمود خليل الدراسية".

وتابعت:"عندما أخبرته أنه يتواجد في الولايات المتحدة، كمقيم دائم ويحمل جرين كارد، قال العميل إنه سيتم إلغاء ذلك أيضًا".

واعتبرت الوكالة أن "اعتقال خليل، يعد من بين أولى الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اجتاحت الجامعات في الربيع الماضي".

وأشارت إلى أن محمود خليل عمل كمفاوض بين الطلاب وإدارة الجامعة أثناء المفاوضات بشأن إنهاء الاعتصام، الذي أُقيم في الحرم الجامعي، وهو الدور الذي جعله أحد الناشطين القلائل بين الطلاب الذين كانوا مستعدين للكشف عن اسمهم وهويتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.