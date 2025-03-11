مفاجأة، محمد صلاح يعرض نفسه على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عرض خدماته على نادي برشلونة، مرحبًا بفكرة الانتقال إلى النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

محمد صلاح يقدم موسم استثنائي مع ليفربول

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويقدم صلاح واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 22 خلال 41 مباراة بجميع المسابقات، كما يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 27 هدفًا.

محمد صلاح يعرض نفسه على برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن صلاح يملك عرضًا من الهلال السعودي، مقابل 50 مليون يورو في الموسم، لكن مستقبله يبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح تواصل مع برشلونة في نهاية عام 2024 ورحب بفكرة اللعب بقميص البارسا، بداية من الموسم المقبل.

لكن الأمور لم تتخط محادثات فاترة، ولم ترتقٍ إلى وجود عرض من برشلونة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة فتح ملف صلاح مرة أخرى، خاصة أنه لم يحسم قراره بشأن ناديه الجديد حتى الآن.

صعوبة انتقال محمد صلاح إلى برشلونة والدوري السعودي وجهته القادمة

وأوضحت أن مسؤولي برشلونة يدركون صعوبة التوصل لاتفاق مادي مع محمد صلاح، حيث يبلغ راتبه الحالي 15 مليون جنيه إسترليني، كما أن ليفربول لن يدخر أي جهد أو مال لمحاولة الاحتفاظ بأحد أهم لاعبيه في التاريخ.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه حال فشل ليفربول في تجديد عقد صلاح، فإن الدوري السعودي سيكون الأقرب لضمه.

ومع ذلك، فقد أشارت أيضًا إلى أنه إذا أراد صلاح الاستمرار في مستوى تنافسي كبير مثل برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، فإنه قد يوافق على تخفيض راتبه، ومن هنا ستكون الفكرة قابلة للتطبيق.

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