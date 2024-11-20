كونتكت تطلق برنامج "مناسك" للحج والعمرة بتمويل 3 ملايين جنيه

أعلنت شركة "كونتكت للتمويل"، إحدى شركات "مجموعة كونتكت المالية القابضة" الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق منتجها الجديد "مناسك"، الذي يهدف إلى تمويل رحلات الحج والعمرة.

برنامج "مناسك" لزيارة الأراضي المقدسة

وقالت "كونتكت" في بيان صباح اليوم إن هذا الإطلاق يأتي استجابةً لرغبة الملايين في تحقيق حلم زيارة الأراضي المقدسة بسهولة ويسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الكثير من الأفراد، حيث لا يستطيع الكثيرون من أداء تلك المناسك الدينية، وتقف تكاليف ورسوم المناسك عائقًا أمام الكثيرين. ولذلك، يوفر برنامج "مناسك" حلًا تمويليًا مرنًا من خلال تقسيط تكاليف الحج والعمرة للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه

وأشارت كونتكت في بيانها إلى أن البرنامج يوفر مزايا متعددة تشمل دفعة مقدمة تبدأ من 20% فقط، وتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات للحج و12 شهرًا للعمرة، فيما يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة. كما يتميز البرنامج بسهولة وسرعة في الإجراءات، إلى جانب توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعل الرحلة تجربة روحانية خالصة دون أعباء مالية كبيرة.

وأوضحت "كونتكت" في بيانها أنها تلتزم بتقديم خدمات تمويلية مصممة بعناية لتناسب طبيعة كل منتج ممول واحتياجات العملاء المختلفة، بما يضمن تحقيق توازن مثالي بين سهولة الإجراءات ومرونة السداد. وتتوافر هذه الخدمات عبر شبكة واسعة من فروع "كونتكت"، التي تتجاوز 74 فرعًا والممتدة في معظم محافظات مصر، بجانب فرعها الجديد في دبي الذي يقدم خدمات "كونتكت للمصريين المقيمين في الإمارات"، مما يضمن سهولة الوصول والاستفادة من البرنامج لجميع العملاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

أداء مناسك الحج والعمرة

وأوضح تامر سمير، العضو المنتدب لـ"كونتكت للتمويل" أن الشركة صممت برنامج "مناسك" خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، حيث يوفر البرنامج حلولًا تمويلية مبتكرة بشروط وإجراءات سهلة ومرنة، بما يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء للسفر إلى بيت الله الحرام. ويتميز البرنامج بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن حلول تمويلية تلتزم بالضوابط الشرعية.

ومن جانبه أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت المالية القابضة": إن إطلاق برنامج "مناسك" يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز نمو المجموعة وتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويساعدهم على أداء هذه الفريضة العظيمة بسهولة ويسر، مؤكدًا علي الحرص دائمًا على ترسيخ مكانة "كونتكت" في سوق التمويل المصري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي.

تمويل رحلات الحج والعمرة

وكشف الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت المالية القابضة" أن إطلاق هذا البرنامج جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وأبحاث مستفيضة، حيث رصدنا الطلب المتزايد على حلول تمويل رحلات الحج والعمرة. ويجسد برنامج "مناسك" التزامنا بتقديم تجربة تمويل مريحة تتيح للعملاء التركيز على الجوانب الروحانية للرحلة دون القلق بشأن التكاليف.

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