رفع حيوانات نافقة من ترعة السنطة حفاظًا على البيئة والصحة العامة (صور)

قامت الدكتورة منى صالح، رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية من الطب البيطري والري والبيئة، بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف ترعة السنطة البلد، بداية من قرية ميت ميمون وحتى القرشية.

وشملت الحملة رفع المخلفات والحيوانات النافقة التي تم إلقاؤها في مياه ترعة السنطة والتي تسببت في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، حيث تم التخلص منها بطريقة آمنة وفقًا للإجراءات البيئية المتبعة.

وأكدت "صالح" أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السنطة تعمل باستمرار على متابعة حالة المجاري المائية ورفع أي مخلفات تلقى بها، مشددة على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يقومون بإلقاء القمامة أو الحيوانات النافقة في الترع.

كما ناشدت رئيسة مدينة السنطة جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة المجاري المائية، وعدم التخلص من الحيوانات النافقة بإلقائها في الترع، لما لذلك من أثر سلبي على الصحة العامة والبيئة، مطالبة بالتواصل مع الجهات المختصة للتعامل السليم مع مثل هذه الحالات.

للتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة، يرجى الاتصال بالأرقام التالية:

01000929107

01060238560



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