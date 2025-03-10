500 وجبة يوميا من مطبخ الخير بزفتى لتوزيعها على الصائمين في الغربية (فيديو)

مع قدوم شهر رمضان المبارك، تتجلى أروع معاني العطاء والتكافل الاجتماعي، حيث يتسابق الجميع لفعل الخير ومساعدة المحتاجين وفي قلب مدينة زفتى بـ محافظة الغربية، يبرز "مطبخ الخير" كنموذج إنساني مضيء، يجسد روح الشهر الكريم، مقدمًا حوالي 500 وجبة يوميًا للصائمين، سواء للأسر المتعففة أو المارة الذين لم يسعفهم الوقت للعودة إلى منازلهم قبيل موعد الإفطار.

وفي لقاء خاص معنا، قالت أماني لاشين المشرفة على "مطبخ الخير" إن المبادرة بدأت بجهود شبابية تطوعية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة مؤكدة أن أهل الخير من أبناء زفتى يتسابقون لدعم المشروع سواء بتقديم المواد الغذائية أو بالمساهمة في تجهيز الوجبات.

وأضافت لاشين: "نحرص على أن تكون الوجبات متكاملة وتليق بكرامة كل مستفيد حيث نقوم بتوزيعها يوميًا قبل موعد الإفطار في عدة مناطق لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المحتاجين والمارة".

وأشارت إلى أن "مطبخ الخير بـ زفتى" لم يكتفِ بتوزيع الوجبات فحسب، بل يسعى لترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي، حيث يتطوع العشرات من شباب المدينة للمساعدة في الطهي والتعبئة والتوزيع، ما يعكس روح المحبة والتعاون التي تميز رمضان.

وأكدت لاشين أن المبادرة ستستمر طوال الشهر الفضيل، وأن باب التبرعات والمشاركة مفتوح أمام الجميع، داعية أهل الخير لمواصلة دعمهم حتى تعم الفرحة موائد الجميع في رمضان.

بهذا العمل النبيل، يثبت "مطبخ الخير" بمدينة زفتى أن رمضان ليس فقط شهر الصيام، بل هو شهر العطاء والمحبة، حيث تتوحد القلوب على هدف واحد: نشر الخير وإسعاد الآخرين.

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