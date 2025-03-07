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رياضة

لاتسيو يفوز على فيكتوريا بلزن 1/2 في الدوري الأوروبي

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

فاز فريق لاتسيو الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب دوسان أرينا.

 

مباراة لاتسيو وفيكتوريا بلزن

وتقدم فريق لاتسيو مبكرا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق لاعبه أليسيو رومانيولي، وتعادل فريق فيكتوريا بلزن عن طريق لاعبه دوروسينمي في الدقيقة 53، ثم نجح لاتسيو في خطف فوز قاتل بعدما سجل غوستاف إيزاكسن الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة الثامنة من القوت البدل الضائع من زمن الشوط الثاني والمباراة. 

وكان لاتسيو الإيطالي تأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما أنهي مرحلة الدوري متصدرًا المجموعة برصيد 19 نقطة بينما تأهل فيكتوريا بلزن بعدما خاض دور الملحق وانتصر على فيرينكفاروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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