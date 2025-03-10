يوسف حسن لاعب غزل المحلة يجري عملية ناجحة في وتر أكيلس

غزل المحلة، أعلن الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة بقيادة الدكتور خالد الجميزي عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق يوسف حسن بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس بالقدم اليسرى أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فاركو السبت الماضي.

وخضع اللاعب للعملية تحت إشراف فريق طبي متخصص بأحد المستشفيات بالقاهرة، وأكد الأطباء أن الجراحة تمت بنجاح، على أن يبدأ اللاعب برنامج التأهيل قريبًا.

ويتوجه مجلس إدارة نادي غزل المحلة والجهاز الفني والطبي بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعبنا، متمنين له عودة قوية إلى المستطيل الأخضر في أقرب وقت.

غزل المحلة يفوز على فاركو

وانتهت مباراة غزل المحلة أمام فاركو، بفوز الغزل بهدف قاتل في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف فوز المحلة اللاعب عماد ميهوب في الدقيقة 118.

بهذا الفوز يتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، فيما ودع فاركو البطولة.

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