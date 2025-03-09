غزل المحلة يفوز على فاركو بهدف قاتل ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

كأس مصر، انتهت مباراة غزل المحلة أمام فاركو، بفوز الغزل بهدف قاتل في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف فوز المحلة اللاعب عماد ميهوب في الدقيقة 118.

بهذا الفوز يتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، فيما ودع فاركو البطولة.

أعلن بابا فاسيليو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فاركو وجاء على النحو التالي:

تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

ودخل غزل المحلة المباراة ساعيا لتحقيق الفوز أمام فاركو للتأهل إلى دور ربع النهائي أملا في التقدم لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، بينما سعى فاركو لحجز بطاقة التأهل للدور القادم ومواصلة عروضه المميزة في الموسم الحالي.

تشكيل فاركو أمام غزل المحلة

دخل فريق فاركو مباراته أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين

خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح

ووافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح الراحل محمد السبكي رئيس نادي الصيد بالمحلة.

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