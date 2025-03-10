مصرع شابين إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي ببنها

لقي شابان مصرعهما إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثامين للمستشفى، وصرحت جهات التحقيق بالدفن، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع شابين إثر حادث تصادم بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بمصرع شابين إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من أحمد خالد، والسيد عبد الحفيظ، مقيمان بعزبة المربع في بنها.

جرى نقل الجثامين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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