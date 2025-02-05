اتحاد الكرة: القمة بحكام مصريين ولا مانع لدينا في تعيين أجانب بشرط

اتحاد الكرة، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة، سيعين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري يوم ٢٢ فبراير الجاري.

أبو ريدة يثق في الحكام المصريين

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية أن "أبو ريدة لديه ثقة في الحكام المصريين، وماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يتواجد يوم السبت المقبل، لعقد أكثر من محاضرة مع الحكام والمساهمة في معالجة الأخطاء، قبل الإعلان عن تعيين الخبير الأجنبي".

وقال المصدر إنه "إذا طلب الأهلي والزمالك، الاستعانة بطاقم أجنبي لإدارة اللقاء ليس لدينا أزمة بشرط مخاطبتنا رسميا وتحويل تكاليف استقدام الحكام".

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

تطورات ملف الخبير الأجنبي

كشف مصدر مقرب من هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، ولا تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.

وأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.

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