مصدر بلجنة الحكام: حكم القمة 130 بين هذا الثنائي

القمة ١٣٠، أكد مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أخر تطورات ملف اختيار حكم مباراة القمة ١٣٠، التي تجمع الأهلي والزمالك مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حكم قمة الأهلي والزمالك

وأكد المصدر لـ فيتو أن المنافسة انحسرت بين الثنائى الدولي “محمود ناجي ومحمود بسيوني”، وأن حكم مباراة الديربي لن يخرج عن هذا الثنائي، ما لم يقرر اتحاد الكرة ورابطة الأندية في اللحظات الأخيرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبى، بعد بيان النادي الأهلي الذي صدر قبل قليل وتمسك فيه بطاقم حكام أجنبى.

الحكم الدولي محمود بسيوني، فيتو

بيان النادي الأهلي

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة. المباراة بطاقم حكام أجنبى.

وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى.

وأبدى النادي أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي.

وتشهد مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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