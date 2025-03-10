الإثنين 10 مارس 2025
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رياضة

خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حكام مباراة القمة

الأهلي
الأهلي

الدوري المصري، أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة. 

وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى. 

وأبدى النادي أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي.

 

تشهد مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز مواجهة القمة المرتقبة بين  الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

ترتيب الاهلي والزمالك

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

 

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس 

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة 

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس 

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود 

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد 

سيراميكا - باي 

 

 

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد إف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

 

 

 

وتحسم 8 مباريات فقط، هوية بطل الدوري المصري الممتاز والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

 

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

 

وحجزت 9 فرق رسميًّا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

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الأهلي كولر الزمالك

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