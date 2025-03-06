قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ محمود علي البنا

تذيع شبكة القرآن الكريم قرآن المغرب في الخامسة والربع تقريبًا، ويتضمن تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة بصوت القاريء الشيخ محمود علي البنا.

ولد الشيخ محمود علي البنا في المنوفية عام 1926، ويعتبر من أصغر القراء اعتمادًا بالإذاعة المصرية؛ إذ كان عمره واحدًا وعشرين عامًا. أسهم في إنشاء نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم. طاف العالم الإسلامي سفيرًا للقرآن الكريم. ترك تراثًا قرآنيًا حافلًا متنوعًا بين المصحف المرتل والتلاوات المجودة. نال عديدًا من التكريمات في حياته وبعد رحيله. يُصنف ضمن القراء الخمسة الكبار برفقة الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. توفي الشيخ محمود علي البنا عام 1985 وشيع جثمانه الطاهرة في موكب جنائزي مهيب.

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