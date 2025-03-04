قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

تذيع إذاعة القرآن الكريم في الخامسة والربع مساء قرآن المغرب للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة من سور: النساء والضحى والشرح والتين والعَلق والفاتحة، ومدتها نحو 45 دقيقة.

وفي وقت سابق..أهدى علاء محمد حسني طاهر حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل الهيئة الوطنية للإعلام (١٨) تلاوة نادرة للشيخ مصطفي إسماعيل لم تذع من قبل، لتنضم إلي مكتبة القارئ الكبير لدي إذاعة القرآن الكريم.

وبدوره..وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني الشكر لعائلة الشيخ مصطفي إسماعيل، وقال: إن سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولي علي امتداد شهر رمضان المعظم.

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