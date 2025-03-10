أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

أعلن وزير السياسة الزراعية الأوكراني فيتالي كوفال يوم الاثنين، عبر قناته على "تلجرام" عن إطلاق نظام إلكتروني لتسهيل زراعة ومعالجة القنب الصناعي.

الكيانات القانونية التي تعمل في زراعة ومعالجة القنب الصناعي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان كوفال: "نطلق النظام الإلكتروني 'إي-كونوبليا' - خطوة أخرى نحو سوق زراعي شفاف ومفتوح! اعتبارا من 10 مارس 2025، ستتمكن الكيانات القانونية التي تعمل في زراعة ومعالجة القنب الصناعي من العمل من خلال نظام رقمي مريح".

وأضاف كوفال أن النظام الإلكتروني يتضمن تكاملا مع السجلات الحكومية، وقد تم إنشاؤه لدعم الأعمال التجارية، وتقليل مخاطر الفساد، و"إعادة أوكرانيا إلى موقع الريادة في مجال القنب الصناعي".

تقنين القنب الطبي في عام 2020

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد بدأ الحديث عن تقنين القنب الطبي في عام 2020 عندما كان مرشحا للرئاسة. وفي وقت لاحق، تم تسجيل مشروع قانون ذي صلة في البرلمان الأوكراني (رادا).

وفي يوليو 2021، فشل النواب في تمرير التصويت على مشروع القانون. وفي يونيو 2022، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالسماح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية وعلمية. وفي فبراير 2024، دخل قانون تقنين القنب الطبي في أوكرانيا حيز التنفيذ.

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