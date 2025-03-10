الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلن وزير السياسة الزراعية الأوكراني فيتالي كوفال يوم الاثنين، عبر قناته على "تلجرام" عن إطلاق نظام إلكتروني لتسهيل زراعة ومعالجة القنب الصناعي.

                            

الكيانات القانونية التي تعمل في زراعة ومعالجة القنب الصناعي       

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان كوفال: "نطلق النظام الإلكتروني 'إي-كونوبليا' - خطوة أخرى نحو سوق زراعي شفاف ومفتوح! اعتبارا من 10 مارس 2025، ستتمكن الكيانات القانونية التي تعمل في زراعة ومعالجة القنب الصناعي من العمل من خلال نظام رقمي مريح".

وأضاف كوفال أن النظام الإلكتروني يتضمن تكاملا مع السجلات الحكومية، وقد تم إنشاؤه لدعم الأعمال التجارية، وتقليل مخاطر الفساد، و"إعادة أوكرانيا إلى موقع الريادة في مجال القنب الصناعي".

 

تقنين القنب الطبي في عام 2020

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد بدأ الحديث عن تقنين القنب الطبي في عام 2020 عندما كان مرشحا للرئاسة. وفي وقت لاحق، تم تسجيل مشروع قانون ذي صلة في البرلمان الأوكراني (رادا).

وفي يوليو 2021، فشل النواب في تمرير التصويت على مشروع القانون. وفي يونيو 2022، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالسماح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية وعلمية. وفي فبراير 2024، دخل قانون تقنين القنب الطبي في أوكرانيا حيز التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القنب القنب الصناعي وزير السياسة الزراعية الأوكراني الأعمال التجارية أوكرانيا مجال القنب الصناعي الماريجوانا

مواد متعلقة

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي في القمة 130

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية