إصابة 8 عمال فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 8 عمال في حادث انقلاب سيارة، أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع بطريق إسكندرية الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بعمال زراعيين عند مدخل قرية الشجاعة على الطريق الصحراوى الإسكندرية- القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالمعاينة إنقلاب سيارة مخصصة لنقل العمال الزراعيين عند مدخل قرية الشجاعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سعد مروان موسى، 23 سنة، كرم منصور سالم 34 سنة، جمعة عبدالقادر على، 50 سنة، سعد دليل عبدالله، 36 سنة، محمد بهجات عبدالسلام، 34 سنة، بلال شوقى عبدالحميد، 45 سنة، محمد عيد خميس، 30 سنة، أحمد نصر أدم، 22 سنة، وجميعهم يقيمون بمنطقة جناكليس بمركز أبوالمطامير، ومصابين بكسور وجروح وكدمات متعددة بالجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، جرى رفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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