الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 8 عمال فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 عمال في حادث انقلاب سيارة، أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع بطريق إسكندرية الصحراوى.

مقتل شاب على يد جاره فى مشاجرة قبل الإفطار بالدقهلية

مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بعمال زراعيين عند مدخل قرية الشجاعة على الطريق الصحراوى الإسكندرية- القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالمعاينة إنقلاب سيارة مخصصة لنقل العمال الزراعيين عند مدخل قرية الشجاعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سعد مروان موسى، 23 سنة، كرم منصور سالم 34 سنة، جمعة عبدالقادر على، 50 سنة، سعد دليل عبدالله، 36 سنة، محمد بهجات عبدالسلام، 34 سنة، بلال شوقى عبدالحميد، 45 سنة، محمد عيد خميس، 30 سنة، أحمد نصر أدم، 22 سنة، وجميعهم يقيمون بمنطقة جناكليس بمركز أبوالمطامير، ومصابين بكسور وجروح وكدمات متعددة بالجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، جرى رفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب سيارة طريق اسكندرية الصحراوى غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن البحيرة أبوالمطامير

مواد متعلقة

مقتل شاب على يد جاره فى مشاجرة قبل الإفطار بالدقهلية

مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في الطالبية

جريمة قتل تهز الطالبية.. زوج ينهي حياة زوجته بعد خلاف على عملها.. النيابة: أزهق روحها وسدد لها لكمات فى وجهها

ضبط دجالين أوهما المواطنين بالعلاج الروحاني للنصب عليهم في الإسكندرية

الأمن المركزى يوزع عبوات غذائية بالمجان على الأسر في المحافظات (فيديو وصور)

قرار من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجته فى الشارع بالشرقية

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية