الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في الطالبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته فى القضية لجلسة 12 مايو 2025، لاستدعاء الطبيب الشرعي للحضور إلى المحكمة لمناقشته.

محاكمة المتهم بقتل زوجته

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وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت ملف القضية رقم 268 لسنة ٢٠٢٤ جنايات الطالبية  والمقيدة برقم ٢٤٧٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات الى محكمة الجنايات. واتهمت النيابة العامة، "أحمد.م.خ " “ محبوس “ مقيم  مركز طامية - الفيوم  وله محل إقامة ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية ؛ لأنه في يوم ٧ / ١ / ٢٠٢٤، قتل المجني عليها ”سارة.خ” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها  الإصابات وفقا للتقرير الطبى للصفة التشريحية.

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