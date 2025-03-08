تحرير٣٨٢ محضرًا في حملات لضبط الأسواق والمخابز والمستودعات بدمياط (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير ٣٨٢ محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة

وأسفرت هذه الحملات، التي استمرت خلال الفترة من ٢ مارس إلى ٨ مارس، عن تحرير ٣٨٢ محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة.

حملات تموينية مكثفة علي الاسواق بدمياط

ضبط ٥٦ مخالفة في قطاع المخابز

وتمكنت الحملات من ضبط ٥٦ مخالفة في قطاع المخابز، شملت تحرير ٣٤ محضرًا لنقص الوزن، و٤ محاضر لمخالفة المواصفات، و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و٢ محضر لعدم وجود سجل زيارات، و١١ محضرًا لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضرًا واحدًا لتصرف أحد المخابز في ٢ شيكارة دقيق.

٣١٦ محضرًا ي مجال الرقابة على الأسواق

وفي مجال الرقابة على الأسواق، حررت المديرية ٣١٦ محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها ١٥٢ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٠٩ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر لعدم وجود سجل تجاري، و٤ محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و٣ محاضر لعدم إعلان بدالين تموينيين عن نقاط الخبز، ومحضر واحد لعدم إعلان مخبز سياحي عن الأسعار، و٦ محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، و٩ محاضر لعرض لحوم مكشوفة، و٤ محاضر لاستخدام الأكياس السوداء، و١١ محضرًا لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، و٤ محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر شملت ٨٤ قاروصة سجائر و٥٠ قاروصة أخرى، بالإضافة إلى محضرين لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، و٣ محاضر لعدم إعلان بدالين تموينيين عن الأسعار، ومحضر واحد لمخالفة نقص الوزن في مخبز سياحي.

وفيما يتعلق بقطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٠ محاضر شملت ٤ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم داخل محطات الوقود، ومحضرًا واحدًا لاستخدام أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي، حيث تم التحفظ على ١٠ أسطوانات، ومحضرًا آخر لبيع مواد بترولية في السوق السوداء، بالإضافة إلى محضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل إحدى محطات تموين السيارات.

وأكد الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

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