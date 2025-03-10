الإثنين 10 مارس 2025
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بث مباشر لصلاة مغرب عاشر أيام شهر رمضان في الحرم المكي

الحرم المكي، فيتو
الحرم المكي، فيتو

نقلت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين، بثا مباشرا لصلاة المغرب في الحرم المكي في عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

 

وكان السبت قبل الماضي الموافق ١ من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

 

تحرت دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام، حيث ثبتت رؤيته في العديد من الدول حيث كان السبت الماضي الموافق ١ من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان بهذه الدول

 

رؤية هلال رمضان لهذا العام 

ومن أبرز الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق، وإندونيسيا.

 

https://www.youtube.com/live/p1BNmNVrjWA?si=4Awhj63XjKR0I87s

 

بينما أعلنت كل من سلطنة بروناي واليابان والفلبين وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وكان يوم  الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك في هذه الدول

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