بالأسعار، طرح أراضي تجاري سكني للتخصيص الفوري

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح وفق آلية التخصيص الفوري بمدينة المنيا الجديدة ارض تجاري بمساحة 1522 مترا بسعر 19605 جنيها وأرض تجاري سكني بمساحة 1658 مترا بسعر 11660 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 1150 مترا بسعر 5490 جنيها.

وبمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، وأراضي الأكثر تميزًا بمدينة العبور، بجانب دفع العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالمدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات شبكات الكهرباء لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا وأعمال التطوير بمدينة العبور، من خلال نتائج جولات تفقدية، مؤكدًا ضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الدور الرائد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي التاسع وفقًا للمواصفات الفنية المعمول بها، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات قريبًا والبدء في إطلاق التيار الكهربائي وتغذية قطع الأراضي.

وأكد رئيس الجهاز، أن إجمالي أطوال الشبكة للجهد المتوسط بالمشروع تبلغ (١٢ كم/ط)، كما تبلغ أطوال شبكة الجهد المنخفض (١٨،٧٥ كم/ط)، كما يشمل المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء وذلك لتغطية وخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.

كما أكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بأحياء المدينة، لافتًا إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات بالحي الرابع وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال رد الشي لأصله بتقاطع شارع الـ (١٥) مع شارع الـ(٣٠٠)، وشارع حسين محمد نصار بالحي التاسع بالبلوك رقم (١٨٠١٢)، وأعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني بالحي التاسع بالبلوك (١٨٠٢٧)، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا مع توافر الخامات المطلوبة.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على استمرار تكثيف معدلات الانجاز لمشروعات تطوير الطرق الجارية بمختلف أحياء المدينة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وكذا تذليل أي معوقات تقابل الشركات المنفذة، للانتهاء منها طبقًا لمواعيدها المقررة.

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