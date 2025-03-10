أعلى وأقل سعر لشقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر بمبادرة بيتك في مصر

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الاقبال على التقديم وحجز وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح شقق مشروع "فالي تاورز" بـمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

ومشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وسجل أقل سعر للشقة 1,746,000 جنيه فيما سجل أعلى سعر للشقة 1,935,360 جنيه.

ولإجراء جولة افتراضية في شقق valle towers بمدينة حدائق أكتوبر يمكن من خلال الرابط من هنا

ومشروع فالى تاورز حدائق أكتوبر يعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بمنطقة حدائق أكتوبر ويقام على مساحة 60 فدانا، بموقع استراتيجي هام، وخدمات متميزة.

ويتميز فالي تاوزر بموقعه الحيوى على طريق الواحات وطريق الفيوم، مما يجعله قريبا من مراكز الخدمات بالطرق الرئيسية فضلًا عن قربه من المتحف المصري ومنطقة الأهرامات. ويضم المشروع 74 برجا يتألف كل برج من طابق أرضى و9 طوابق متكررة

وتعد جميع الخدمات الحيوية متوفرة فى مشروع فالى تاورز إضافة إلى قربه من العديد من المدن الرئيسية أهمها مدينة 6 أكتوبر ومنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي الذى يتمتع به، ما يجعله على مسافة قريبة من أهم المدن الحيوية والتي تسهل من حياة السكان طوال الوقت.

إضافة إلى وجود سور تأميني حول الأبراج السكنية يمنحه ميزة الخصوصية والأمان، كما يقترب موقع المشروع من منطقة النوادي وجامعة زويل.

واختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

وتتمثل ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات بيتك فى مصر:

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ.

- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪاد.

-ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد.

- اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.

-ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻼم ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم.

(5 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة.

(6 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ (%7) ﺳﻨﻮﻳًّﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

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