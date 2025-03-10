حلم المونديال يراود التوأم، منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، العميد يستقر على قائمة معسكر مارس، وأبو ريدة يطالب الجهاز الفني بالنقاط الست، محمد صلاح على رأس قائمة المحترفين

لا صوت يعلو داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني على مباراتي الفريق القادمتين أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتحول مكتب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني إلى خلية نحل في الأيام الماضية من أجل التجهيز لمعسكر الفراعنة المقبل خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 17 إلى 25 مارس المقبلين، والذي يتخلله مباراتين مهمتين أمام إثيوبيا وسيراليون، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

الدار البيضاء تستضيف لقاء مصر وإثيوبيا

المباراة الأولى ستكون أمام إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، ويستضيفها ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء فى المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويستوعب ملعب العربي زوالي حوالي 40,000 متفرج، مما يجعله من بين أكبر الملاعب على مستوى الأحياء الشعبية في المغرب. ورغم قِدمه، فقد خضع لسلسلة من عمليات التجديد، كان آخرها في عام 2019، حيث تم تحديث البنية التحتية وتحسين المرافق لضمان تجربة أفضل للجماهير واللاعبين على حد سواء.

أما المباراة الثانية، ستكون أمام منتخب سيراليون، وستقام يوم 25 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولي

ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء، فيتو

أبو ريدة يطالب حسام حسن بحصد النقاط الست

وعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، قبل أيام جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب في الأيام الماضية، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل ومباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد.

وخلال الإجتماع طالب هاني أبو ريدة حسام حسن بضرورة بذل أقصى ما لديه من جهد من أجل تحقيق الفوز على إثيوبيا وسيراليون، خاصة أن المباراة الأولى ستقام في المغرب ويتوقع أن يحضرها الجمهور المغربي لدعم المنتخب المصري، كما أن مباراة سيراليون ستقام بالقاهرة، لاسيما أن الفوز على إثيوبيا وسيراليون سيمنح الفراعنة 6 نقاط تقربهم كثيرا من بلوغ مونديال 2026 بأمريكا

أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن، فيتو

6 محترفين ضمن قائمة الفراعنة بمعسكر مارس

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إستدعاء 6 محترفين ضمن قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون هم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

18 لاعبا من الدوري المحلي

كما إستقر حسام حسن إلى حد كبير على قائمة اللاعبين المحليين الذين ينوي إستدعاءهم لمعسكر الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، والتي يتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحدد لها غدا الثلاثاء بستاد القاهرة، والتي يتوقع أن تضم قرابة 18 لاعبا محليا إلى جانب المحترفين الستة ليصبح إجمالي عدد اللاعبين بالقائمة 24 لاعبا، قد يرتفع إلى 25 لاعبا

محمد الشناوي حارس منتخب مصر، فيتو

أربع حراس مرمى في القائمة

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني وبعد التنسيق مع المدير الفني حسام حسن، إستقر على إستدعاء الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا الأهلي، إلى جانب محمد عواد حارس الزمالك

ويفاضل الجهاز الفني بين الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد سيحا حارس حرس الحدود، لإختيار أحدهما ليكون الحارس الرابع بصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل.

ومنذ تولى مسئولية منتخب مصر يتحفظ حسام حسن على إستدعاء أحمد الشناوي، لمعسكرات الفراعنة خوفا من إفتعال اللاعب للأزمات، خاصة أنه لا يتقبل الجلوس على دكة البدلاء، وهو الأمر الذي يرفضه المدير الفني للفراعنة

مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر، فيتو

8 لاعبين من الأهلي

وإستقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر، على ضم ثمانية لاعبين من الفريق الأول بالنادي الأهلي، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في معسكر مارس المقبل، واللاعبون الثمانية الذين إستقر حسام حسن على إستدعاءهم من الأهلي للإنضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل هم: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – مروان عطية – إمام عاشور – كريم الدبيس

5 لاعبين من الزمالك ضمن قائمة منتخب مصر

كما استقر حسام حسن على ضم خماسي الزمالك “محمد عواد وأحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح”، لمعسكر الفراعنة المقبلة، فيما لم يحسم المدير الفني موقفه النهائي من ضم لاعب الوسط نبيل عماد دونجا

مصطفى فتحي، فيتو

غموض موقف رمضان صبحي

كما استقر حسام حسن ومعاونوه على ضم ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، وتأكد إستبعاد محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة

فيما لم يحسم الجهاز الفني للفراعنة موقفه من ضم حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي، من التواجد في معسكر مارس من عدمه، حيث يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بينه وبين أكثر من حارس أخر في الدوري الممتاز

فيما يكتنف الغموض موقف رمضان صبحي، بعد أن غاب عن مباريات بيراميدز الأخيرة سواء في الدوري المصري أو كأس مصر، على الرغم من أن اللاعب تألق في أخر مباريات فريقه بعد العودة من الإصابة

حسام حسن، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بدية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس.

حكام من موريشيوس لإدارة مواجهتي إثيوبيا وسيراليون

لجنة الحكام في كاف، اختارت طاقم حكام من موريشيوس للجولتين، حيث يدير لقاء إثيوبيا ومصر يوم 21 مارس الحالي، في الجولة الخامسة من التصفيات على "ملعب العربي زوالي" في كازابلانكا بالمغرب الحكم باتريس مياتزا، ويعاونه مواطناه لويس كاوفيلت مساعد أول، وشاجي باديشيي مساعد ثاني، بينما سيكون كيرين يوكت حكمًا رابعًا.

كما كشفت منصة وين وين، عن اختيار لجنة الحكام في كاف حكمًا من موريشيوس أيضا لإدارة مباراة مصر وسيراليون في إطار مباريات الجولة السادسة، وتم تكليف الحكم أحمد امتياز هيرال بإدارة المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاونه مواطنه المساعد الأول أسوت تليك ومن زيمبابوي المساعد الثاني لوكسن ماهر والحكم الرابع من زيمبابوي برايتون شيمينا.

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