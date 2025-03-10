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حالة الطقس اليوم الإثنين 10 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 25 نهارًا و11 درجة ليلا.

حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

 

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حالة الطقس البحيرة محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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