الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 26 نهارًا و11 درجة  ليلا.

حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

تعليم البحيرة يحيي ذكرى يوم الشهيد

ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة والأقصر

جولة تفقدية لوكيل أوقاف الإسكندرية على المساجد الحدودية مع محافظة البحيرة
ads

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعليق مؤثر من أصالة على أحداث الساحل السوري: نهر دم والحل عند الله

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية