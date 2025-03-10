برنامج تدريبي خاص بـ "تغذية مرضى الحروق" بالمجمع الطبي بالإسماعيلية (صور)

نظم فريق إدارة التدريب في مجمع الإسماعيلية الطبي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تغذية مصابي الحروق، وذلك استجابةً للاحتياجات المحددة من قسم جراحة التجميل.

تحسين البروتوكولات العلاجية

يهدف البرنامج إلى تحسين البروتوكولات العلاجية المتعلقة بتغذية هؤلاء المرضى بخاصة مرضى مجمع الإسماعيلية الطبي، مما يسهم في تسريع عملية الشفاء وتحقيق نتائج صحية أفضل.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

كما تعاونت إدارة الصيدلة، مع قسم التغذية في مجمع الإسماعيلية الطبي، وقسم التجميل،لتنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

تناول الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية

وتم تناول أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتغذية مرضى الحروق، مع التركيز على أهمية التغذية السليمة في تعزيز التعافي وتقليل المضاعفات.

عرض أفضل الأساليب لتحضير الوجبات

كما شمل البرنامج عرضًا عمليًا لأفضل الأساليب لتحضير الوجبات الغذائية المناسبة لمرضى الحروق، بالإضافة إلى كيفية تلبية احتياجاتهم الغذائية الخاصة، وتم استعراض البروتوكولات العلاجية المعتمدة بالمجمع لضمان تقديم رعاية متكاملة للمرضى.

المستهدف من البرنامج

استهدف البرنامج التدريبي أطباء جراحة التجميل والجراحة العامة والصيادلة الإكلينيكيين، ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية المجمع الطبي لتطوير مهارات الطاقم الطبي وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ورفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع.

قدم التدريب: الدكتورة ابتسام عبد الشهيد - رئيس قسم التغذية، والدكتورة بسمة عاطف - عضو إدارة الصيدلة بالمجمع، كما نسق للتدريب الدكتورة أمل محمد إسماعيل - رئيس قسم التدريب بالمجمع الطبي وبإشراف ومتابعة: الدكتور أحمد خالد - مدير المجمع الطبي.

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