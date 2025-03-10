الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

برنامج تدريبي خاص بـ "تغذية مرضى الحروق" بالمجمع الطبي بالإسماعيلية (صور)

برنامج تدريبي خاص
برنامج تدريبي خاص بـ "تغذية مرضى الحروق"

نظم فريق إدارة التدريب في مجمع الإسماعيلية الطبي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تغذية مصابي الحروق، وذلك استجابةً للاحتياجات المحددة من قسم جراحة التجميل.   

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير "المنظومة" بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين(صور)

تحسين البروتوكولات العلاجية 

يهدف البرنامج إلى تحسين البروتوكولات العلاجية المتعلقة بتغذية هؤلاء المرضى بخاصة مرضى مجمع الإسماعيلية الطبي، مما يسهم في تسريع عملية الشفاء وتحقيق نتائج صحية أفضل.

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

كما تعاونت إدارة الصيدلة، مع قسم التغذية في مجمع الإسماعيلية الطبي، وقسم التجميل،لتنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية.  

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

تناول الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية 

وتم تناول أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتغذية مرضى الحروق، مع التركيز على أهمية التغذية السليمة في تعزيز التعافي وتقليل المضاعفات. 

عرض أفضل الأساليب لتحضير الوجبات 

كما شمل البرنامج عرضًا عمليًا لأفضل الأساليب لتحضير الوجبات الغذائية المناسبة لمرضى الحروق، بالإضافة إلى كيفية تلبية احتياجاتهم الغذائية الخاصة، وتم استعراض البروتوكولات العلاجية المعتمدة بالمجمع لضمان تقديم رعاية متكاملة للمرضى. 

 

المستهدف من البرنامج 

استهدف البرنامج التدريبي أطباء جراحة التجميل والجراحة العامة والصيادلة الإكلينيكيين، ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية المجمع الطبي لتطوير مهارات الطاقم الطبي وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ورفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع.

قدم التدريب: الدكتورة ابتسام عبد الشهيد - رئيس قسم التغذية، والدكتورة بسمة عاطف - عضو إدارة الصيدلة بالمجمع، كما نسق للتدريب الدكتورة أمل محمد إسماعيل - رئيس قسم التدريب بالمجمع الطبي وبإشراف ومتابعة: الدكتور أحمد خالد - مدير المجمع الطبي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية مجمع الاسماعيلية الطبي تغذية مرضي الحروق مرضي الحروق

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالإسماعيلية يشهد احتفالية مدرسة الطائف بيوم العلوم (صور)

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير "المنظومة" بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين(صور)

كامل الوزير يبحث تحديات المناطق الصناعية في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حكام مباراة القمة

السيسي يوجه الحكومة بالبدء في طرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، قصة شاة أم معبد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة الله واتباع النبي (فيديو)

علي جمعة: الله طمس على قلوب قتلة الأبرياء في غزة

المزيد
الجريدة الرسمية