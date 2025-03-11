البابا كيرلس السادس، أيقونة الصلاة وصانع المعجزات

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة القديس البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي رحل عن عالمنا في 9 مارس 1971، تاركًا إرثًا روحيًا خالدًا من الإيمان والصلاة والتواضع.

قصة البابا كيرلس السادس

وُلد البابا كيرلس السادس، واسمه الأصلي "عازر"، في مدينة دمنهور عام 1902 لأسرة متمسكة بالإيمان، وكان منذ صغره محبًا للعبادة والخلوة الروحية. بعد التحاقه بالحياة الرهبانية في دير البراموس عام 1927، عاش حياة نسكية عميقة، متنقلًا بين قلالي الرهبان والمغارات المنعزلة، حتى اختارته العناية الإلهية ليكون بابا الإسكندرية في 10 مايو 1959.

عُرف البابا كيرلس بالصلاة الدائمة، وكان ملجأً للمرضى والمحتاجين، حيث ارتبط اسمه بالعديد من المعجزات. خلال حبريته، شهدت الكنيسة القبطية أحداثًا تاريخية هامة، أبرزها عودة رفات القديس مار مرقس إلى مصر، وتجلي العذراء في الزيتون عام 1968. كما أسس دير مار مينا العجائبي بمريوط، الذي أصبح مركزًا روحيًا هامًا.

ظل البابا كيرلس السادس حتى لحظاته الأخيرة مثالًا للتواضع والزهد، حتى رقد في الرب يوم 9 مارس 1971، ودُفن أولًا في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قبل أن يُنقل جسده إلى دير مار مينا، تحقيقًا لوصيّته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.