معلومات الوزراء يسلط الضوء على خطاب ترامب أمام الكونجرس

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “ماذا يعني خطاب ترامب أمام الكونجرس بالنسبة للعالم”.

خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس

وسلَّطت مجموعة من خبراء "المجلس الأطلسي" الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام جلسة مشتركة للكونجرس مؤخرًا، والذي أشاد فيه بسياساته العالمية التي تشمل السياسات الجمركية، ومقترح انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة. كما أشار إلى سعيه للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.