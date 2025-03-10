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أخبار مصر

معلومات الوزراء يسلط الضوء على خطاب ترامب أمام الكونجرس

ترامب
ترامب

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “ماذا يعني خطاب ترامب أمام الكونجرس بالنسبة للعالم.

خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس

وسلَّطت مجموعة من خبراء "المجلس الأطلسي" الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام جلسة مشتركة للكونجرس مؤخرًا، والذي أشاد فيه بسياساته العالمية التي تشمل السياسات الجمركية، ومقترح انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة. كما أشار إلى سعيه للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

 

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says "‎جفرافست ใน KHaHp سو_ات_ورزاخم ماذا يعني خطاب "ترامب" أمام الكونجرس بالنسبة للعالم؟ < تعهد "ترامب" بفرض تعريفات جمركية على دول،العالم يُنذر بحرب تجارية عالمية خلال الأشهر القليلة.المقبلة < من المستبعد أن يستمر توقف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا << من المرجح أن يتم الإعلان عن صفقة المعادن في الأيام المقبلة ما يخلق حافرًًا اقتصاديًا يعزز التزام واشنطن طويل الأمد بدعم أوكرانيا. << خطاب "ترامب" كان ملينًا بالإشارات إلى تعزيز القوة الأمريكية على الصعيد الدولي. Council Atlantic 佛 WWW.IDSC.GOV.EG‎"‎‎

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