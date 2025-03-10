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عمل الشرقية: توفير 1837 فرصة عمل بمصانع القطاع الخاص

المهندس حازم الاشمونى
المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أعلن أحمد عبد الهادى وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية  عن توفير 1837 فرصة عمل داخل 20 مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مشيرا الى  قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.

الوظائف تبلغ 1837 وظيفة 

وأوضح وكيل وزارة العمل بالشرقية أنه يمكن التعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1837 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة لبحث مناسبتها للمتقدم من عدمه. 

الاطلاع على الملفات 

وقال يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق. 

المهندس حازم الاشمونى

  وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلًا ثابتًا ليحيوا حياة كريمة.

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مجهودات مديرية العمل بالشرقية 

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

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أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل محافظة الشرقية توفير 1837 فرصة عمل داخل 20 مصنع شركة بالقطاع الخاص اصحاب المصانع عمل للشباب

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