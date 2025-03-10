الإثنين 10 مارس 2025
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رياضة

إنريكي يراهن على الظهير البرتغالي لإيقاف خطورة محمد صلاح في موقعة آنفيلد

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي لمواجهة ليفربول، للمرة الثانية خلال أسبوع عندما يحل العملاق الفرنسي ضيفا على نظيره الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب آنفيلد.

 

وحرصت صحيفة ليكيب الفرنسية في تسليط الضوء على تألق الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديس في الحد تماما من خطورة محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء.

 

وأضافت الصحيفة: "صلاح ظهر جناحا عاديا في مباراة الذهاب واختفت خطورته تماما بفضل قوة وسرعة وصلابة نونو مينديس في الجبهة اليسرى".

وتابعت أن اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 22 عاما سيكون أمام تحد ثقيل وجديد لإيقاف خطورة صلاح الذي سيكون مشغولا بالرد بقوة في أنفيلد.

 

وواصلت: "ما يزيد المخاوف بشأن هذا التحدي أن هفوة نونو مينديس لمدة 10 ثوان في مباراة الذهاب تسببت في الهدف الوحيد الذي سجله هارفي إيليوت ليمنح ليفربول فوزا ثمينا للغاية رغم أفضلية سان جيرمان".

نونو مينديس يمدد عقده 

وأكدت الصحيفة أن مينديس الذي قام بتمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2029 مع مضاعفة راتبه 3 مرات، تطورت قدراته الدفاعية كثيرا هذا الموسم بعدما بدا منزعجا منها في البدايات عندما تم توظيفه كمدافع ثالث.

واختتمت الصحيفة أن مينديس حسن أيضا قدراته الهجومية بعدما زاد الانسجام بينه وزميله برادلي باركولا في الجهة اليسرى.

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