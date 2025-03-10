القصة الكاملة لوفاة طالبة الطب إيمان دياب.. أصيبت بنزيف في المخ بسبب امتحان تعجيزي.. شقيقها يودعها بكلمات مبكية.. وأصدقاؤها يكشفون التفاصيل

حالة من الحزن الشديد انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الطالبة إيمان مصطفي دياب، الطالبة بالسنة الخامسة "دفعة 40" بكلية الطب جامعة المنوفية، والتي كانت عائلتها تنتظر تخرجها بعد أشهر قليلة، صدم خبر وفاتها الجميع.

حكاية الطالبة إيمان دياب وسر اكتئابها

وكانت الطالبة إيمان دياب، أو الدكتورة إيمان، كما كان تلقبها عائلتها والأصدقاء، تدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية، وكانت تسير الأمور على ما يرام، وحلم التخرج يداعب عيون إيمان وعائلتها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، انقلبت حياة إيمان عندما جاء امتحان الأنف والأذن، الذي وصفه طلبة الفرقة الخامسة بطب المنوفية بأنه "تعجيزي".

كلية طب جامعة المنوفية، فيتو

أصدقاء إيمان أكدوا أن الامتحان لم يأت من المنهج، وكان على خلاف المتوقع، خرجت إيمان من الامتحان وقد تبدد حلم تخرجها، الذي قد يؤجله امتحان مادة الأنف والأذن، وبرغم انهيارها، لكنها عادت إلى منزلها في حالة صمت تام، ودخلت في حالة اكتئاب شديد.

بعد أيام من الاكتئاب بسبب الامتحان، انتابت إيمان حالة من القيء الشديد وبدأ صمتها يتحول إلى "ثقل في اللسان"، حسبما أكدت عائلتها، وسقطت مغشيًا عليها، وفي آخر شهر يناير 2025، دخلت إيمان المستشفى، وكان التشخيص صادمًا، حيث تبين إصابة إيمان بـ نزيف في المخ.

إيمان دياب تصاب بنوبة حزن واكتئاب

وتسببت نوبة الحزن والاكتئاب التي عانت منها إيمان بسبب الامتحان "التعجيزي"، حسبما وصفه أصدقاء إيمان من طلبة الفرقة الخامسة، في إصابتها بارتفاع في الضغط، فاجأها بعد الامتحان، وأدى إلى نزيف حاد في المخ، وتم نقل الطالبة إيمان دياب إلى مستشفى شبين التعليمي، لتدخل غرفة العناية المركزة، إثر إصابتها بغيبوبة لازمتها لمدة شهر.

الاكتئاب والصمت يسبب نزيف مخ طالبة طب المنوفية، فيتو

ووفقًا لشهادات زميلاتها، تعرضت إيمان لضغط نفسي شديد نتيجة صعوبة امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى سخرية أستاذ المادة خلال الامتحان، حيث قالت إحدى صديقات الطالبة إيمان: "إن الامتحان كان صعبًا للغاية، وخلال تأدية الامتحان دخل أستاذ المادة للقاعة وأخذ يسخر من الطلاب قائلًا: "عشان تسمعوا تسجيلات دكتور... كويس أوي"، وهذا الأمر تسبب في توتر الطلبة بعد الامتحان، وعلى أثره دخلت إيمان في حالة اكتئاب وصمت غير معتادة، واستمرت هذه الحالة لعدة أيام".

ولاحظت عائلة إيمان أنها تعاني من "ثقلًا في لسانها"، وكانت تشير إلى رأسها، وأخبرت والدتها بخطورة حالتها، وبثقل شديد في اللسان قالت: "اللي فيا ده حاجة كبيرة".

إصابة الطالبة إيمان دياب بنزيف في المخ

وعلى الفور قامت عائلة إيمان بنقلها إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم، حيث تبين إصابتها بنزيف حاد في المخ، دخلت إيمان العناية المركزة، وعلى الرغم من محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها لمدة تزيد عن الشهر، لكن إيمان فارقت الحياة في 8 مارس الجاري، متأثرة بإصابتها، وتسبب خبر وفاتها في صدمة كبيرة لعائلتها وأصدقائها، وامتد إلى كل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تعاطفوا بشكل كبير مع حكاية إيمان.

طلبة الفرقة الخامسة بطب المنوفية يكشفون سر وفاة إيمان دياب، فيتو



حكت إسراء أشرف، ابنة خالة إيمان دياب، قائلة: "إيمان دخلت كلية طب ووصلت سنة خامسة، كان والديها يعقدون الأمل على قرب تخرجها، لكن بعد امتحان الأنف والأذن عادت إيمان إلى المنزل في حالة سيئة، وعندما استيقظت من النوم شعرت بدوخة وسقطت على الأرض، أصيبت إيمان بنزيف في المخ، واستمرت في العناية المركزة لمدة شهر وتم عمل شق حنجري لها، لكن المفاجأة الصادمة عندما أعلن الأطباء وفاة إيمان، وتبدد الأمل في عودة إيمان للحياة وتبددت فرحة قلب عائلتها بتخرجها من كلية الطب".

وعبرت إسراء أشرف عن حزنها قائلة: "إيمان توفيت وأمها ملحقتش تفرح بيها، ولا تفرح قلب أبوها الذي يعمل من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 مساءً ليكفي مصاريف دراستها وينتظر تخرجها".

عائلة إيمان وأصدقاؤها يفجرون الأزمة

وتصف عائلة إيمان دياب حالتها بعد امتحان الأنف والأذن، قائلين: "في العادة عندما تواجه إيمان امتحان صعب كانت تروح تعيط، هذه المرة كانت إيمان صامتة بطريقة غريبة مكتئبة ومصدومة، استمرت في هذه الحالة لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وتفاجأت عائلتها، عندما دخلوا غرفتها أن "لسانها تقيل بتشاور على دماغها، مش قادرة تحرك جنبها اليمين"، وقالت لوالدتها بصعوبة "اللي فيا ده حاجة كبيرة"، حملها أهلها إلى مستشفى شبين التعليمي، ليأتي التشخيص "نزيف في المخ"".

كلية طب المنوفية، فيتو



ووصف عدد من أصدقاء إيمان دياب حالتها عند دخولها المستشفى قائلين: "يومها اتبعت لنا الأشعة المقطعية التي أجريت لإيمان قبل ما تدخل العمليات، وأول ما شوفناها زعلنا جدًا، وقلنا للأسف صعب تعدي منها".

وكشف الأطباء المسئولون عن حالة إيمان دياب مؤكدين أنها كانت تعاني مشكلة في الأوعية الدموية في المخ، التي انفجرت فتسببت في نزيف في المخ أدى لوفاتها، وأن السبب في ذلك يرجع إلى الضغط النفسي والعصبي، وطبيًا يمكن أن يحدث ذلك نزيفًا، لكن المشكلة في الأوعية التي كانت تعاني منها إيمان تُعد من الأمور التي نادرًا ما تسبب النزيف في المخ، ونادرًا ما يسبب الضغط النفسي فقط النزيف في المخ أيضًا، والتزامن الذي حدث في حالة إيمان بسبب سوء الحظ.

شقيق إيمان يودعها بكلمات مبكية

وبكلمات مؤثرة ومبكية، عبر محمود دياب شقيق إيمان عن حزنه قائلًا: "من حوالي ۲۳ سنة بالظبط كان فيه لمة في بيتنا وفرحة كبيرة عشان هيجي مولود جديد للعيلة أبويا قاعد وعمي عمالين يشوفو هنسمي البنوته دي إيه وفي الآخر استقروا على اسم إيمان، إیمان مصطفی دیاب، ندهولي شيل أختك يا محمود وكنت فرحان أوي هيبقى ليا اخت اصغر كنت ببقىى جنبها وهي بتعيط عشان اسكتها والعب معاها وكبرت ايمان قدام عيني كبرت وعملنا ذكريات كتير اوي مع بعض من فرح وزعل ولعب مش ناسي يوم نتيجة الثانوية العامه وانا بجيب ليها المجموع واول ما عرفت انها جابت ۹۸.۸ كمية الفرحه الي كانت في عينيها ودموع الفرح كانت مليا عنينا لما كنت ابقى خارج وعاوز البس اشيك حاجه عندي كنت باخد رأيها عشان هي كان زوقها جميل اوي زيها اتشاركنا حجات كتير اوي مع بعض اتشاركنا كل حاجه وزي ما شيلتها وهي لسه مولوده بايدي انا برده الي شيلتها ب ايدي ودخلتها القبر مش مصدق والله يا ايمان كان عندي امل كبير انك ترجعي وسطينا تنوري بيتنا الحمد لله لله ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده بمقدار".

آخر ما كتبته إيمان في مذكراتها، فيتو

أصدقاء إيمان يكشفون سر اكتئابها

وكشف أصدقاء إيمان سر اكتئابها قائلين: "زميلة لنا منذ امتحان الأنف والأذن أصيبت بنزيف في المخ، إحنا في سنة خامسة، النظام عندنا في المنوفية لو أي حد شال مادة آخر سنة للأسف امتيازه بيتاخر ست أشهر، الدفعة مرعوبة وفي حالة حزن وقلق".

الطبيب الشرعي الدكتور محمد الفوال علق قائلًا: "اليوم قرأت عن الوفاة المأساوية للمرحومة بإذن الله إيمان مصطفى دياب، إيمان طالبة البكالوريوس بطب المنوفية والتي توفاها الله عقب إصابتها بنزيف في المخ، نتيجة انفجار لعيب خلقي في شرايين وأوردة المخً (AVM)، وذلك بعدما أدت اختبار مادة الأنف والأذن والذي قيل أن أستاذ المادة وضعه بشكل تعجيزي للطلبة... وعقب الامتحان أصيبت الطالبة المذكورة بقهر وحزن شديدين أديا فيما يبدُ إلي ضغوط نفسية شديدة أدت غالبًا إلي ارتفاع ضغط الدم وانفجار تلكً الأوعية الدموية بالمخ ومن ثم إلى وفاتها.... كل ما اتمناه أن تقوم إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي بإجراء تحقيق في الأمر وأن يتلقى كل مخطئ جزاءه المناسب."

سر نزيف مخ إيمان دياب ووفاتها بسبب حزنها على الامتحان، فيتو



ونعى اتحاد طلاب طب المنوفية زميلتهم الراحلة إيمان دياب التى وافتها المنية بعد إصابتها بنزيف حاد فى المخ إثر تعرضها للضغط النفسي داخل لجنة امتحان الأنف والأذن.

وطالب طلاب "الدفعة 40" في طب المنوفية باتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤول المتورط في الممارسات غير المهنية والتجاوزات الأكاديمية التي تسببت في إيذاء الطلاب نفسيًا أو صحيًا، وإعلان نتائج التحقيقات الجارية بشفافية تامة، لضمان محاسبة كل من تسبب في هذة الكارثة.

وقال طلبة طب المنوفية فى شكوي قدموها لإدارة الجامعة: "إن صمتنا على ما يحدث حاليًا يعني القبول بمزيد من الظلم مستقبلًا، وهذا لن يحدث، نطالب إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بمواصلة التدخل لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلًا".

طب المنوفية ينعى إيمان ويحقق في شكوى الطلاب

وأصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانًا نعت فيه الطالبة إيمان دياب التي وافتها المنية، مشيرة إلى أن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة عن طريق اتحاد الطلاب بخصوص امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة وما ورد في الرد الرسمي من القسم المختص.

جامعة المنوفية، فيتو



وأكد مجلس الكلية أن الموضوع قيد التحقيق الرسمي منذ فترة، وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الكلية والجامعة، بما يضمن تحقيق شفافية وعدالة ونزاهة التحقيق من أجل الوصول إلى الحقائق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجه.

كما أكد مجلس الكلية، على الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية والتي تشكل جوهر رسالته العلمية والتربوية. وقال المجلس في بيان له: لن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس هذه المبادئ مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل جاد وفعّال، وشددت الكلية خلال البيان على حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب، فإنها تؤكد التعامل مع جميع القضايا والشكاوى المطروحة بكل جدية ومسؤولية.

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