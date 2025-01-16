الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

التقرير الطبي لفتاة أصيبت في حادث برمسيس: تعاني من نزيف في المخ

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

كشف التقرير الطبي لفتاة أصيبت في حادث سير أثناء عبورها الطريق بشارع رمسيس أنها تتواجد في المستشفي وتعاني من نزيف في المخ وكسور متفرقة ولا تستطيع الكلام. 


وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بمحافظة القاهرة بوقوع حادث مرورى وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين أثناء عبور فتاة الطريق اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن اصابتها اصابات بالغة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع ارشادات الطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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رمسيس شارع رمسيس غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة النيابة العامة ا

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