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طلاب طب المنوفية: نطالب بإعلان نتائج التحقيقات فى وفاة الطالبة إيمان سريعًا

طلاب طب المنوفية
طلاب طب المنوفية

أصدر اتحاد طلاب الدفعة 40 طب المنوفية بيانًا حول واقعة وفاة إيمان مصطفي دياب الطالبة بالفرقة الخامسة طب المنوفية، والتي توفيت بعد إصابتها بنزيف شديد في المخ بسبب صعوبة امتحان مادة أنف وأذن. 

بيان طلاب طب المنوفية

وجاء بيان اتحاد طلاب الدفعة 40 طب المنوفية كالتالي: نحن اتحاد طلاب دفعة 40 طب المنوفية، نعلن عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لما تعرض له طلاب الدفعة من معاملة غير إنسانية وظلم بين خلال امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة الامتحان لم يكن مجرد اختبار أكاديمي، بل مثل استهدافا مباشرًا للطلاب بطرق غير مهنية وتعسفية، مما أدى إلى إيذاء نفسي وعصبي شديد لعدد كبير من الزملاء، وتسبب في تداعيات صحية خطيرة لزميلتنا الدكتورة إيمان دياب، التي ظلت تعاني لأكثر من شهر قبل أن تفارق الحياة - رحمها الله.

واضاف: إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد خطأ أكاديمي، بل هو إخفاق خطير في تحمل المسؤولية التعليمية والأخلاقية، يستدعي تحقيقا شفافًا ومستقلًا يكشف عن أسباب هذه الكارثة ومحاسبة المتسببين فيها. لقد عانى الطلاب على مدار سنوات من نمط متكرر من الضغوط غير المبررة والمعاملة التعسفية، وهو ما لا يمكننا السكوت عنه بعد الآن وعليه، فإننا نؤكد على ما يطالب به كل أفراد الدفعة 40 طب المنوفية من الآتي:
1. اتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤول المتورط في الممارسات غير المهنية والتجاوزات الأكاديمية التي تسببت في إيذاء الطلاب نفسيا أو صحيا، خصوصًا بعد بدء التحقيقات في الواقعة.


2. إعلان نتائج التحقيقات الجارية بشفافية تامة، لضمان محاسبة كل من تسبب في هذة الكارثة.


3. إصلاح منظومة الامتحانات والتقييم داخل قسم الأنف والأذن، بحيث تكون عادلة وتعكس المستوى العلمي الحقيقي للطلاب دون تعسف أو استهداف


4. ضمان بيئة تعليمية تحترم الطلاب وتسعى لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في الكلية، بما يتناسب مع معايير الجودة ويضمن تحقيق أقصى استفادة وعدالة تعليمية للطلاب وذلك لطلاب الفرقة الخامسة وجميع الفرق.


إن صمتنا على ما يحدث حاليا يعني القبول بمزيد من الظلم مستقبلًا وهذا لن يحدث. نطالب إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بمواصلة التدخل لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلًا.. نطالب بالعدالة للدكتورة إيمان دياب - رحمها الله.

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إيمان مصطفي دياب الفرقة الخامسة طب المنوفية المنوفية إتحاد طلاب الدفعة 40 طب المنوفية

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