وفاة طالبة بسبب صعوبة الامتحانات تهز طب المنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين طلاب الدفعة 40 طب المنوفية بعد وفاة الطالبة إيمان مصطفى دياب ابنة مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، لوفاتها بعد تعرضها لضغط شديد لصعوبة امتحان مادة أنف وأذن مما وصفة الطلاب بالامتحان التعجيزي.

صديقات الطالبة المتوفية بالمنوفية

ومن جانبها قالت إحدى صديقات الطالبة إيمان المتوفية أنه قد دخل عليهم أثناء تواجدهم في الامتحان الدكتور واضع الامتحان وأخذ يستهزئ بهم قائلًا: "عشان تسمعوا تسجيلات دكتور فلان كويس أوى". وكانت كلماته ممزوجة بالضحك هو وعدد كان معه.



وأشارت صديقة الطبيبة إيمان أنه في العادة عندما كانت ايمان تجد صعوبة في أي إمتحان كانت تبكي عند عودتها للمنزل ولكن هذه المرة كانت صامته للغاية ومكتئبة بصورة غير طبيعية قرابة اليومين او تلاتة أيام حتى دخل عليها ذويها ووجدوا لسانها ثقيل وتقوم بالإشارة على دماغها وأخبرت والدتها بصعوبة "اللى فيا ده حاجة كبيرة".



وأضافت صديقة الطالبة إيمان أنها قد انتقلت للمستشفى التعليمي بشبين الكوم وتعاني من نزيف شديد على المخ مع العلم أنها لا تُعاني من أي أمراض ولا تتلقي أي أدوية، خاصة وأن ذويها حاولوا إعطاءها أسبرين أو أي أدوية سيولة فى البيت أول ما تعبت، ولكن الطبيبة إيمان رحمة الله عليها أغلقت فمها جيدا وألقت الحبوب من فمها ورفضت أخذ أي دواء وهذا لأنها أخبرتني من قبل أنه لا يصح إعطاء أسبرين في حالات زى دى إلا أما نعمل مقطعية ونتأكد أنه مش نزيف.

نعي الطالبة بالمنوفية

هذا وكانت قد أصدر اتحاد طلاب طب المنوفية النعي الآتي:

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى زميلتنا الغالية الدكتورة " إيمان دياب".

اللَّهُمَّ إنّها في ذمّتك وحبل جوارك، فَقِها فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها إنّك أنت الغفور الرّحيم. اللهمّ بشّرها بقولك: "كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ."

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسّع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس.

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي الله: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

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