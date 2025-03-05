الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

بدأ فريق المصري البورسعيدي تدريباته أمس الثلاثاء، استعدادا لملاقاة فريق البنك الأهلي بمسابقة كأس مصر بعد انتهائه من الدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

ويستعد المصري البورسعيدي لمباراته بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق السابع من مارس.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة 

وقرر التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة المصري ومودرن سبورت التي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض المران أمس اللاعبين المستبعدين من مباراة مودرن سبورت بالدوري والتي فاز بها بنتيجة 4-2 والبدلاء على أن ينضم جميع لاعبي الفريق لمران اليوم الأربعاء.

المصري يعترض علي تغيير ملعب مباراة البنك الاهلي

وسادت حالة من الاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي، بسبب اختيار ملعب برج العرب لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

وعلمت “فيتو” من مصادرها، أن استياء مجلس إدارة المصري من اختيار ملعب برج العرب، بسبب إخطار الفريق البورسعيدي في بداية الموسم، بإقامة المباريات الجماهيرية فقط على ملعب برج العرب، فيما تقام باقي المباريات على ملعب السويس.

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

  • إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
  • سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
  • سموحة 1 – 0 زد
  • الجونة 3 – 1 تيم إف سي

ويتبقى أربع مباريات ضمن دور الـ 16 وهي:

  • الزمالك ضد مودرن سبورت تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.
  • البنك الأهلي ضد المصري تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.
  • غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.
  • بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

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